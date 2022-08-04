دراج ياماها الإيطالي دوفيتسيوزو يعتزل قبل نهاية الموسم

باريس (أ ف ب) – أعلن فريق ياماها المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية الخميس أن دراجه الإيطالي أندريا دافيتسيوزو سيعتزل منافسات "الفئة الملكة" موتو جي بي، قبل نهاية الموسم وتحديدا عقب سباق جائزة سان مارينو الكبرى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

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وأوضح الفريق الياباني في بيان أن دوفيتسيوزو البالغ من العمر 36 عاما والذي حل ثلاث مرات وصيفا في بطولة العالم، كان يخطط مبدئيًا للبقاء مع فريق حتى نهاية الموسم، "لكنه قرر مؤخرًا إنهاء مسيرته خلال السباق المقرر على أرضه، في ميزانو" في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل في إيطاليا ضمن المرحلة الرابعة عشرة من أصل 20 في الموسم الحالي.

في المقابل، علق دوفيتسيوزو قائلا "للأسف، تغيرت فئة موتو جي بي بشكل عميق في السنوات الأخيرة. كان الوضع مختلفًا تمامًا منذ فترة: لم أشعر أبدًا بالراحة مع الدراجة، ولم أتمكن من استغلال إمكاناتها بالكامل".

ويحتل دوفيتسيوزو حاليًا المرتبة 22 في الترتيب العام للدراجين، قبل استئناف الموسم في نهاية هذا الأسبوع في بريطانيا بإجراء المرحلة الثانية عشرة.

وأكد الفريق الياباني أن البريطاني كال كروتشلو، دراج التجارب الرسمي لياماها، سيخلف دوفيتسيوزو في السباقات الستة المتبقية من الموسم.

وصعد دوفيتسيوزو على منصة التتويج 62 مرة، بينها 15 فوزا منذ بداية مسيرته في فئة موتو جي بي عام 2008. توج بطلا للعالم في فئة 125 سم مكعب في عام 2004، وحل وصيفا في فئة موتو جي بي ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2019، حيث فشل في التتويج باللقب في جميعها خلف الإسباني مارك ماركيس (هوندا).

ودافع دوفيتسيوزو خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان هوندا (2008-2011)، ثم أمضى عامًا مع ياماها في عام 2012، قبل الانضمام إلى دوكاتي في العام التالي حتى عام 2020.

عاد إلى ياماها في عام 2021 في النصف الثاني من الموسم، بعد فترة توقف في انتظار فرصة جيدة للعودة إلى فئة موتو جي بي. خلال هذه الفترة، أجرى تجارب مع أبريليا.

© 2022 AFP