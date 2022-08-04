دورة سان خوسيه: بادوسا وجابر الى ربع النهائي

كارمن مانداتو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاسبانية باولا بادوسا تحقق فوزا بعد ثلاث مجموعات على الاميركية إليزابيث ماندليك في الدور الثاني من دورة سان خوسيه الاميركية

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – تأهلت الاسبانية باولا بادوسا المصنّفة ثانية والتونسية أنس جابر الثالثة الى الدور ربع النهائي من دورة سان خوسيه الاميركية في كرة المضرب، اثر فوزهما على الاميركيتين اليزابيث ماندليك 6-2 و5-7 و7-6 (7-5) وماديسون كيز 7-5 و6-1 توالياً في اطار الدور الثاني.

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ولم يكن فوز بادوسا سهلا حيث خسرت المجموعة الثانية لمصلحة منافستها، وهي نجلة الفائزة أربع مرات ببطولات كبرى، التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا، اثر كسر ارسالها مرتين في هذه المجموعة.

وجاءت المجموعة الثالثة مثيرة ايضا بين اللاعبَتين بعدما تبادلتا كسر الارسال، لكنّ بادوسا، المصنّفة الرابعة عالميا، حسمت اللقاء في شوط كسر التعادل.

وستواجه بادوسا في الدور المقبل الفائزة بين الياباني ناومي اوساكا والمصنّفة سادسة الاميركية كوكو غوف.

وخاضت النجمة التونسية، جابر، مباراتها الاولى منذ وصولها التاريخي الى نهائي بطولة ويمبلدون، وتمكنت من تحقيق فوز صريح على كيز بمجموعتين دون ردّ.

وحقّقت جابر بداية قوية في المباراة كاسرة ارسال منافستها في وقت مبكر.

وقالت جابر "أنا ممتنة لأنني لعبت في الليل لأن الايقاع يكون أبطأ، ويساعدني ذلك قليلاً في التأقلم مع الظروف".

وتابعت "كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي. حاولت فقط البقاء قريبة من الشبكة وضرب الكرة بقدر ما أستطيع. حاولت اجبارها على ضرب الكرة بشكل متواصل، وفي النهاية كنت أشعر بتحسن كبير".

وتلتقي جابر في ربع النهائي الفائزة بين الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والأميركية كلير ليو.

وفازت الاميركية أماندا أنيسيموفا على التشيكية كارولينا بليشكوفا للمرة الاولى في خمس مباريات بينهما بنتيجة 3-6، 7-5 و6-1.

كما تأهلت المصنّفة سابعة الروسية داريا كاساتكينا بفوزها على الاميركية تايلور تاونسند 6-4 و6-0.

© 2022 AFP