دورة لوس كابوس: عودة ناجحة لمدفيديف الى الملاعب

رودريغو أرانغوا ا ف ب/ا ف ب

المصنّف الاول عالميًا الروسي دانييل مدفيديف يعود الى سكة الانتصارات بفوزه على الاسترالي رينكي هيجيكاتا في دورة لوس كابوس المكسيكية

Los Cabos (المكسيك) (أ ف ب) – فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الأول على العالم، في أول مباراة له في ستة أسابيع، على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و6-3 الأربعاء في دورة لوس كابوس المفتوحة المكسيكية المقامة على ارض صلبة.

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وحقّق مدفيديف الفائز العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة فوزه الـ 250 في مسيرته.

وقال مدفيديف بعد المباراة "قال لي أحدهم هذه المعلومة قبل أيام قليلة".

وأضاف "لولا ذلك لما عرفت. هذا جميل، علامة بارزة بطريقة ما. أريد المزيد من الانتصارات، لكن من الجيد أن يكون لديك 250. سنحاول تحقيق المزيد".

وخاض مدفيديف أول بطولة له منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الاسبانية في 23 حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا والبيلاروس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمكن مدفيديف من كسر ارسال منافسه في المجموعة الاولى ليحسم فوزه بها، ومن ثمّ تفادى خسارة ارساله في الشوط الأوّل من المجموعة الثانية قبل أن يكسر ارسال منافسه ويتقدّم 4-2.

حاول اللاعب الاسترالي الشاب (21 عاما) مقاومة منافسه وتفادى خسارة ارساله غير مرة، إلا انّ الفوز كان في نهاية المطاف من نصيب اللاعب الروسي في غضون تسعين دقيقة.

سيواجه مدفيديف في الدور المقبل الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي تغلب على الارجنتيني فاكوندو باغنيس 7-6 (7-4) و6-3.

كذلك، تأهل الكندي المصنّف الثاني فيليكس أوجيه-ألياسيم، بفوزه على المكسيكي أليكس هيرنانديس 6-3 و7-5.

© 2022 AFP