فينالدوم في إيطاليا للانتقال على سبيل الاعارة من سان جرمان الى روما (تقارير)

Rome (إيطاليا) (أ ف ب) – وصل لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم الخميس الى ايطاليا لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله على سبيل الاعارة الى نادي العاصمة روما قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

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وكان في استقبال اللاعب عند قرابة الساعة السادسة مساء في التوقيت المحلي (الرابعة بعد الظهر في توقيت غرينيتش) في مطار كيامبينو في روما عشرات المشجعين، وفقًا للصور التي بثتها مباشرة قناة "سكاي سبورت".

سيخضع اللاعب البالغ 31 عامًا للفحص الطبي الجمعة قبل أن ينهي صفقة الانتقال.

من المتوقع أن ينتقل فينالدوم الذي لا يدخل ضمن خطط مدرب سان جرمان الجديد كريستوف غالتييه، على سبيل الاعارة لموسم واحد مع خيار شراء يبلغ حوالي 8 ملايين يورو بعد عام، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام.

في موسمه الاول في العاصمة الفرنسية بعد وصوله من ليفربول الانكليزي صيف العام الفائت، لم ينجح الهولندي في فرض نفسه مع الفريق الذي يتربط به بعقد حتى 2024، إذ كان يدخل بديلا في معظم الوقت وشارك أساسيًا فقط ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا و18 في الدوري الفرنسي.

في روما، ينتظره المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الساعي لتعزيز خط وسطه الى جانب وافد آخر جديد هو الصربي نيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد الانكليزي في فريق يعتبر أبرز وافديه الجدد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتهي عقده مع الغريم المحلي يوفنتوس.

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