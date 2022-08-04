مقاطعات يابانية تطلب من 200 ألف شخص إخلاءها بعد هطول أمطار غزيرة

Handout شرطة ياماغاتا/ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – انهارت جسور وفاضت أنهار الخميس بعد هطول أمطار غزيرة في شمال اليابان حيث طُلب من 200 ألف شخص إخلاء المناطق المتضررة.

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وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحافيين إن هناك مفقودَين فيما حذّرت السلطات من زيادة خطر حدوث انزلاقات تربة وفيضانات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كتلة موحلة من الأشجار المقتلعة تجتاح منطقة سكنية جبلية فيما أظهرت صور أخرى منازل غمرتها مياه نهر فائض وجسرا منهارا تماما.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "إن إتش كيه" أنه طلب من 200 ألف شخص يقيمون في خمس مقاطعات يابانية هي نيغاتا وياماغاتا وفوكوشيما وإيشيكاوا وفوكوي إخلاؤها. وأوقفت بعض القطارات العالية السرعة (شينكانسن) عن العمل في المناطق المتضررة.

في العام 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انزلاق تربة هائل في منتجع أتامي الساحلي (وسط اليابان) أسفر عن مقتل 27 شخصا.

وفي العام 2018، قتلت فيضانات وانزلاقات تربة أكثر من 200 شخص في غرب اليابان خلال موسم الأمطار السنوي.

ويقول علماء إن الاحترار المناخي يتسبب في هطول أمطار غزيرة في اليابان كما هي الحال في أماكن أخرى حول العالم مع احتفاظ الغلاف الجوي الذي أصبح أكثر دفئا بكمية أكبر من المياه.

© 2022 AFP