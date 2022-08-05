اصابة فلسطينيين بجروح في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل وغزة في 5 تموز/يوليو 2022

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة تنفيذ ضربات على قطاع غزة وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

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وفي غزة، اعلنت وزارة الصحة في القطاع "اصابة عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي".

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مقتضب أنه "يقصف قطاع غزة". وقال شهود عيان ومصادر امنية فلسطينية لوكالة فرانس برس إنهم شاهدوا عدة طائرات تغير على القطاع استهدفت إحداها وسط مدينة غزة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية ان الطائرات الحربية الاسرائيلية اطلقت صاروخا على الاقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة.

وقالت المصادر الأمنية إن الطائرات الاسرائيلية استهدفت عدة مواقع تدريب لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، في عدة مناطق في قطاع غزة.

بدورها قالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان إن "العدو يبدأ حربا تستهدف شعبنا وعلينا جميعا واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا وألا نسمح للعدو بأن يمرر سياساته الهادفة إلى النيل من المقاومة والصمود الوطني".

من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة فوزي برهوم في بيان إن "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه ان يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأضاف أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكنا القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه".

أفاد الجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية الثلاثاء أن الجيش أغلق مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين، تحسبا من وقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ المجاهد الكبير بسام السعدي والمجاهد أشرف الجدع أحد كوادر الحركة" في مخيم جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

© 2022 AFP