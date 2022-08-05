الهولندي فينالدوم إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة

فرانسوا لو بريستي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

الهولندي جورجينيو فينالدوم يحتفل بتسجيل هدف لباريس سان جرمان في مرمى لنس، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي اأن لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم، انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي روما الإيطالي لمدة موسم واحد مع خيارة الشراء.

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وبعد وصوله كلاعب حرّ إلى النادي الباريسي العام الماضي آتياً من ليفربول الإنكليزي بعقد حتى العام 2024، لم يفرض فينالدوم (31 عاماً) نفسه في سان جرمان.

واقتصر دوره غالباً على كونه بديلاً، فشارك أساسياً في ثلاث مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، و18 مباراة في الدوري الفرنسي.

ومنذ وصول المدرب الجديد كريستوف جالتييه، كان فينالدوم واحداً من اللاعبين غير المرغوب فيهم، وتدرّب في مجموعة منفصلة، في انتظار العثور على مكان مناسب.

ووصل الدولي الهولندي إلى روما الخميس، حيث كان في استقباله في مطار تشامبينو عشرات المشجعين المبتهجين.

ويعرف فينالدوم أن من ينتظره في روما هو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يعتمد عليه لتدعيم خط وسطه جنباً إلى جنب مع الصفقة الأخرى لروما الصربي نيمانيا ماتيتش (34 عاماً)، ضمن فريق ضمّ مؤخراً النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وتدرّج فينالدوم مع نادي فينورد الهولندي الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية بعمر السادسة عشرة، قبل أن يتألق في ليفربول الذي انتقل إليه في العام 2016 من نيوكاسل. وحقق مع "الريدز" دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقد يظهر فينالدوم للمرة الأولى مع روما مساء الأحد في مباراة ودية مقررة ضد شاختار دانييتسك الأوكراني على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من الدوري في غضون عشرة أيام.

© 2022 AFP