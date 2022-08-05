بطولة إنكلترا: بداية ايجابية لأرسنال

جاستن تاليس ا ف ب/AFP

مهاجم ارسنال البرازيلي الجديد غابريال جيزوس مراوغا لاعبين من كريستال بالاس في الدوري الانكليزي لكرة القدم. 5 اب/اغسطس 2022

لندن (أ ف ب) – حقق ارسنال بداية ايجابية بفوزه خارج ملعبه على جاره اللندني كريستال بالاس 2-صفر في افتتاح المرحلة الاولى من الموسم الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

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وسجل البرازيلي غابريال مارتينيلي (20) ومارك غيهي (85 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وثأر ارسنال بالتالي لخسارته امام بالاس بالذات بثلاثية نظيفة في نيسان/ابريل الماضي على الملعب ذاته.

ونقل ارسنال بالتالي عدوى عروضه القوية في المباريات الاستعدادية حيث فاز في جميعها، الى المنافسات الرسمية على الرغم من انه عانى ضغطا كبيرا في الشوط الثاني قبل ان يسجل هدف الاطمئنان.

ضغط ارسنال في مطلع المباراة واضاع له مارتينيلي فرصة سهلة بعد مجهود فردي رائع من مواطنه غابريال جيزوس عندما سدد من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث (4).

واطلق الظهير الايسر الاوكراني اولكسندر زينتشنكو المنتقل حديثا الى صفوف ارسنال من مانشستر سيتي بطل الدوري، كرة قوية تصدى لها حارس بالاس الاسباني فيسنتي غوياتا ببراعة (7).

وعوض مارتينيلي خطأه في مطلع المباراة عندما افتتح التسجيل عندما مرر زينتشنكو غير المراقب كرة رأسية باتجاه البرازيلي ليتابعها الاخير برأسه ايضا داخل الشباك من مسافة قريبة (20).

وبات مارتينيلي اول لاعب من البرازيل يسجل الهدف الافتتاحي في الدوري الانكليزي الممتاز.

وسنحت فرصة امام بالاس لادراك التعادل عندما سدد المهاجم الفرنسي اودسون ادوار كرة رأسية لكن حارس ارسنال ارون رامسدايل تصدى لها ببراعة (42).

واضاع كريستال بالاس فرصة سهلة اخرى عندما انفرد ايبيريشي ايزي برامسدايل لكن الاخير انقذ مرماه من هدف أكيد (51).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لارسنال انبرى لها قائد الفريق الجديد النروجي مارتن اوديغارد لكنها مرت الى جانب القائم الايسر (56).

ورمى بالاس بثقله لادراك التعادل لكنه لم يجد اللاعب الذي ينهي الهجمات قبل ان يوجه ارسنال الضربة القاضية عندما سدد بوكايو ساكا كرة قوية داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع غيهي وتحولت داخل شباكه (85).

© 2022 AFP