بطولة إنكلترا: تشلسي يضم الظهير الإسباني كوكوريا من برايتون

أولي سكارف ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي تشلسي الجمعة عن تعاقده مع الظهير الايسر الإسباني مارك كوركورِيّا من منافسه في الدوري الانكليزي الممتاز برايتون، بعقد لمدة ستة مواسم.

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لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة إلا أن التقارير البريطانية أشارت الى أنها بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار).

قال ابن الـ24 عامًا في حديث مع الموقع الرسمي للنادي اللندني "أنا سعيد حقًا؛ إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي للانضمام إلى أحد أفضل الأندية في العالم وسأعمل بجهد لأكون سعيدًا هنا وأساعد الفريق".

انضم بذلك كوكوريا للوافدين الجدد الى تشلسي المهاجم رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الايطالي ولاعب الوسط كارني تشوكوويميكا من أستون فيلا.

كان كل من مانشستر سيتي وتشلسي مهتمًا بكوكوريا، إلا أن بطل إنكلترا لم يقدم المبلغ الذي طلبه برايتون فيما بقي النادي اللندني، المنتقلة ملكيته مؤخراً للأميركي تود بوهلي، مهتمًا بخدماته.

وكان كوكوريا لفت الانظار في موسمه الاول في إنكلترا بعدما وصل صيف العام الفائت من خيتافي وساهم في تحقيق برايتون المركز التاسع في الدوري الانكليزي، الافضل له على الاطلاق في تاريخه، وفاز بجائزتي أفضل لاعب في الفريق من تصويت المشجعين وأخرى بتصويت اللاعبين.

يفتتح تشلسي مشواره في الدوري في ليفربول ضد ايفرتون السبت.

© 2022 AFP