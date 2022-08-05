بطولة إنكلترا: نيوكاسل يبقي على مدربه بعقد "طويل الأمد"

ليندسي بارنابي ا ف ب/ا ف ب

وقّع مدرب نيوكاسل يونايتد الإنكليزي إيدي هاو عقداً "طويل الأمد" مع النادي الجمعة، بعد تسعة أشهر من وصوله إلى ملعب "سانت جيمس بارك"

لندن (أ ف ب) – وقّع مدرب نيوكاسل يونايتد الإنكليزي إيدي هاو عقداً "طويل الأمد" مع النادي الجمعة، بعد تسعة أشهر من وصوله إلى ملعب "سانت جيمس بارك".

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وكان هاو الذي انضم إلى النادي بعد فترة وجيزة من الاستحواذ عليه من تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أبقى على "ماغبيز" في مراكز الأمان بالدوري الموسم الماضي.

وقال هاو بعد توقيع العقد "إنه شعور رائع أن ألزم مستقبلي بهذا النادي الرائع. أنا فخور للغاية بكوني المدير الفني لنيوكاسل يونايتد وقد استمتعت بكل لحظة هنا".

وكان متوقعاً أن ينفق نيوكاسل مبالغ كبيرة في أول فترة انتقالات صيفية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. لكن النادي قُيّد نسبياً حتى الآن، حيث تم إنفاق 60 مليون جنيه إسترليني فقط (73 مليون دولار) للتعاقد مع المدافع الهولندي سفين بوتمان وحارس المرمى نيك بوب، والظهير الأيسر مات تارغيت.

وفي هذا الصدد قال هاو "ما زلنا في بداية رحلتنا، لكن هذا وقت مثير أن أكون جزءاً من نيوكاسل يونايتد وأنا متحمس جداً حيال المستقبل معاً".

وكان المدير الفني السابق لبورنموث قد تعرّض لانتقادات الموسم الماضي لفشله في التحدث علانية عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وفي بيان منسوب لمساهمي النادي، قال نيوكاسل "نحن متحمسون لتأمين مستقبل إيدي على المدى الطويل إنه مدرب شاب وديناميكي وطموح يناسب نيوكاسل يونايتد بشكل جيد، ونتطلع إلى العمل معه ودعمه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

ويبدأ نيوكاسل موسمه الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز على أرضه أمام نوتنغهام فورست الصاعد حديثاً، يوم السبت.

© 2022 AFP