حالة ذعر لفترة قصيرة بعد إطلاق نار في أكبر مركز للتسوق بالولايات المتحدة

أكبر مركز تجاري في الولايات المتحدة "مول اوف اميركا" في مدينة بلومينغت بولاية مينيسوتا في 02 شباط/فبراير 2006

واشنطن (أ ف ب) – تسببت أعيرة نارية بحال من الذعر الخميس في "مول اوف أميركا"، أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة يقع في ضواحي مينيابوليس (شمال)، بحسب الشرطة التي أعلنت أن الحادث الذي لم يؤد إلى سقوط ضحايا انتهى.

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وأعلنت قوات الأمن التي طوقت الموقع، مساء الخميس أن الوضع يعود إلى طبيعته وإن كان المركز التجاري ما زال مغلقا.

وكتبت شرطة بلومنغتن إحدى ضواحي مينيابوليس، في تغريدة على تويتر "هذه حادثة معزولة"، مضيفة أن المشتبه به "فر" من مكان الحادث على الأقدام وأنه "لم يتم العثور على أي ضحايا في هذه المرحلة".

وما زالت ظروف إطلاق العايارات النارية مجهولة.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق من صحتها على الفور، عائلات تغادر على عجل مجمع التسوق الضخم الذي يضم ما لا يقل عن 500 متجر.

وفي تغريدة على تويتر، طلبت إدارة المركز من الزوار "البقاء في مكان آمن إلى حين رفع الإجراءات الأمنية".

وأوضحت في تغريدة أخرى أن الأمر يتعلق بحادثة "منعزولة" تقتصر على متجر واحد لم تحدده.

ويظهر في تسجيل فيديو نُشر على تويتر شخصا يدخل متجر "نايكي" وهو يصرخ. ويُسمع بعيد ذلك دوي طلقات عدة.

وفي تسجيل آخر تبدو عائلات مذعورة مع أطفال في عربات بينما يتفقد حراس مسلحون المكان.

وتُسمع في المكان رسالة تذاع عبر مكبرات الصوت "كونوا حذرين، في حال لستم بعد في مكان آمن، ابحثوا عن ملجأ على الفور".

وكتبت الشرطة في بلومنغتون، في الضاحية الجنوبية لمينيابوليس بولاية مينيسوتا، على تويتر "نحن نتدخل حاليًا ردا على واقعة في الجانب الشمالي من مول اوف أميركا".

وقالت الشرطة إن "عددا كبيرا" من عناصرها "موجودون في الموقع"، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

© 2022 AFP