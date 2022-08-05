دورة سان خوسيه: غوف تطيح بأوساكا من الدور الثاني وخروج ساكاري

الاميركية كوكو غوف تحتفل بفوزها على اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثاني لدورة سان خوسيه الأميركية في كرة المضرب في الرابع من آب/أغسطس 2022.

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – أطاحت الأميركية الواعدة كوكو غوف (18 عاما) باليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا من الدور الثاني لدورة سان خوسيه الأميركية الدولية على الملاعب الصلبة في كرة المضرب عندما تغلبت عليها 6-4 و6-4 الخميس.

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وفرضت غوف أفضليتها أغلب فترات المباراة بلعبها القتالي على اليابانية المتوجة بأربعة ألقاب كبيرة والعائدة لتو إلى الملاعب لشهرين بسبب الإصابة.

وغابت أوساكا، البالغة من العمر 24 عاما، عن الملاعب منذ خسارتها أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 5-7 و4-6 في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في 23 أيار/مايو الماضي، وذلك بسبب إصابة في وتر أخيل.

ونجحت غوف التي بلغت أول مباراة نهائية لها في البطولات الكبرى في حزيران/يونيو الماضي عندما خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام، على ملاعب رولان غاروس، في كسر إرسال أوساكا مرة واحدة في المجموعة الأولى لتحسمها في صالحها 6-4.

وتقدمت غوف 5-1 في المجموعة الثانية قبل أن تنجح اليابانية التي عاد والدها ليونارد فرانسوا للإشراف على تدريبها خلفا للبلجيكي ويم فيسيت، في إنقاذ أربع كرات في الشوط السابع والإرسال بحوزتها كانت ستمنح الفوز للأميركية فقلصت الفارق إلى 2-5 ثم إلى 3-5 بعد كسر إرسال الأخيرة.

وأنقذت اليابانية ثلاث كرات أخرى في الشوط التاسع والإرسال بحوزتها ايضا عندما كانت متخلفة صفر-40 قبل أن تقلب الطاولة مقلصة الفارق الى 4-5، لكن غوف حسمت النتيجة بكسبها الشوط العاشر 6-4 منهية المباراة في ساعة و29 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لغوف على أوساكا في أربع مواجهات بين اللاعبتين حتى الآن.

وضربت غوف المصنفة حادية عشرة عالميا والسادسة في الدورة موعدا في ربع النهائي مع الإسبانية باولا بادوسا الثانية.

وقالت غوف "على الرغم من أنني كنت متقدمة 5-1 و40-صفر، كنت أعرف أنني لم أحسم المباراة، ومن الواضح أنها أثبتت ذلك".

وخرجت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة أولى من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية شيلبي روجرز 1-6 و3-6.

وتلتقي روجرز في الدور المقبل مع مواطنتها أماندا أنيسيموفا.

وبلغت ربع النهائي أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة والروسية فيرونيكا كودرميتوفا التاسعة بفوز الأولى على الأميركية كارولين دوليهايدي 5-7 و6-1 و7-5، والثانية على الأميركية الأخرى كلير لو 6-2 و7-5.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الروسية داريا كاساتكينا السابعة، وكودرميتوفا مع التونسية أنس جابر الثالثة.

© 2022 AFP