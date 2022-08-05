دورة لوس كوبوس: مدفيديف بسهولة إلى نصف النهائي

الروسي دانييل مدفيديف لحظة الإسرال في مباراته ضد الليتواني ريكارداس بيرانكيس في ربع نهائي دورة لوس كوبوس المكسيكية في كرة المضرب في الرابع من آب/أغسطس 2022.

Los Cabos (المكسيك) (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية الدولية على الملاعب الصلبة بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 الخميس في ربع النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو ستة اسابيع وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الاسبانية في 23 حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا والبيلاروس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

واحتاج مدفيديف الى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبيا الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.

وصمد بيرانكيس في الأشواط الأربعة الأولى فارضا التعادل 2-2 قبل أن يضرب الروسي بقوة ويكسب ثمانية أشواط متتالية منهيا المجموعة الاولى في صالحه 6-2 ومتقدما في الثانية 4-صفر قبل أن يحسمها 6-2 أيضا.

وقال مدفيديف إن الفوز على بيرانكيس بدا "مختلفًا جدا. لعب خصمي بشكل مختلف جدا وأكثر قتالية"، مضيفًا أن ذلك كان في الواقع لصالحه.

وتابع "بصراحة، في بعض الأحيان ليس لديك الكثير لتفعله ضد هذا النوع من اللاعبين. فقط حاول أن ترسل بشكل جيد، وأعد الكرات إلى الملعب. هذا ما تمكنت من القيام به وكان ذلك كافياً".

وخسر مدفيديف، الساعي إلى لقبه الأول هذا الموسم، ثلاث نقاط فقط في إرساله الأول (8 ارسالات ساحقة) ونجح في كسر إرسال منافسه أربع مرات بمعدل مرتين في كل مجموعة.

ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة والذي تغلب على الأميركية براندون ناكاشيما السادس 6-2 و6-4.

وكان مدفيديف تغلب على كيتشمانوفيتش في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في أواخر ايار/مايو الماضي في أول مواجهة بينهما.

ويستعد مدفيديف إلى الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز والتي توج بها العام الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه على صدارة التصنيف العالمي.

وسيضمن مدفيديف بقاءه في صدارة التصنيف العالمي في حال بلوغه المباراة النهائية لدورة لوس كوبوس وهو المركز الذي سيخوض به فلاشينغ ميدوز المقررة في الفترة بين 29 آب/أغسطس الحالي والحادي عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال مدفيديف "أحب اللعب على الملاعب الصلبة. ألعب بشكل جيد جدا هنا حتى الآن"، مضيفا "بالطبع، كلما تقدمنا، زادت صعوبة المباريات، وكلما زادت قوة المنافسين، زاد الضغط. لكن هذا ما نحبه وأتطلع إليه الجمعة".

وبلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني نصف النهائي بتغلبه على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و7-6 (7-3).

ويلتقي أوجيه-ألياسيم في الدور المقبل مع البريطاني كامرون نوري الثالث أو المقدوني رادو ألبوت.

© 2022 AFP