دورة واشنطن: رادوكانو بصعوبة إلى ربع النهائي

البريطانية إيما رادوكانو لحظة الإرسال في مباراتها ضد الكولومبية كاميلا أوسوريا في الدور الثاني لدورة واشنطن الدولية في كرة المضرب في الرابع من آب/أغسطس 2022.

واشنطن (أ ف ب) – بلغت البريطانية إيما رادوكانو المصنفة ثانية الدور ربع النهائي لدورة واشنطن الدولية في كرة المضرب بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-6 (7-5) و7-6 (7-4) الخميس في ربع النهائي.

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واحتاجت حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، إلى ساعتين و50 دقيقة للتخلص من عقبة أوسوريو في أول مباراة بين اللاعبتين والأطول من مجموعتين هذا الموسم.

وقالت المصنفة عاشرة عالمياً البالغة من العمر 19 عاما: "يجب أن تكون واحدة من أكثر المباريات البدنية التي خضتها على الإطلاق"، مضيفة "لقد بذلت جهدًا هائلاً للفوز بها. أنا سعيدة جدًا وفخورة بالطريقة التي كافحت بها عندما كان الأمر مهمًا حقًا. يمنحك ذلك الكثير من الثقة بعد مباراة من هذا القبيل".

وكانت رادوكانو لفتت الأنظار العام الماضي في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عندما بلغت ثمن النهائي، وكانت وقتها في المركز 338 عالميا، ولم تفز من قبل في أي مباراة في دورات وبطولات رابطة اللاعبات المحترفات.

وفجرت رادوكانو بعد البطولة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، علما أنها صعدت من التصفيات، ومن دون خسارة مجموعة واحدة.

ولكن منذ ذلك الحين، عانت البريطانية الشابة لتأكيد تألقها، وكانت أفضل نتيجة لها في 2022بلوغ ربع نهائي دورة شتوتغارت الألمانية في نيسان/أبريل الماضي.

وضربت رادوكانو موعدا في ربع نهائي الدورة الأميركية مع الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ60 والتي أطاحت بالأسترالية آيا تومليانوفيتش بالفوز عليها 4-6 و6-3 و6-2.

كما تأهلت الصينية وانغ تشيو بتغلبها على الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و7-5 و6-1.

ولدى الرجال، تأهل البريطاني دانيال إيفانز السادس عشر الى ربع النهائي مستفيدا من انسحاب الأميركي تايلور فريتز الثالث بسبب الإصابة في المجموعة الثالثة.

وكسب فريتز المجموعة الأولى 6-3، ورد البريطاني في الثانية بالشوط الفاصل 7-6 (8-6)، ثم تقدم 4-1 في الثالثة قبل أن يقرر الأميركي الانسحاب.

ويلتقي إيفانز في الدور المقبل مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الفائز على الروسي كارن خاتشانوف السابع 7-6 (7-2) و7-6 (7-1).

وبلغ ربع النهائي ايضا السويدي ميكايل إيمر بفوزه على الفنلندي إيميل روسوفيوري 6-3 و6-7 (3-7) و6-4.

وتوقفت مباراة الأسترالي نيك كيريوس وصيف ويمبلدون مع الأميركي رايلي أوبيلكا بسبب المطر وهو متقدم 7-6 (7-1) و2-1.

كما توقفت للسبب ذاته مباراتا البلغاري غريغور ديميتروف مع الأميركي سيباستيان كوردا والنتيجة 6-4، والأميركي فرانسيس تيافوي مع الهولندي بوتيتش فان دي تساندشلوب والنتيجة 4-6 و6-2.

© 2022 AFP