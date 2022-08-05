مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ النقاش حول خطة بايدن للمناخ

الرئيس الاميركي جو بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية الأسبوع مناقشة الخطة الكبيرة للرئيس جو بايدن المتعلقة بالاستثمار في مجالي الصحة والمناخ، وفق ما أعلن الزعيم الديموقراطي في المجلس تشاك شومر الخميس، مبديا ثقته في إقرارها قريبا.

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وقال شومر "أتوقع أن نمضي ليالي بلا نوم و(أن نجري) مناقشات طويلة... لكن في النهاية، سيفي الديموقراطيون بوعدهم ويمررون" هذا المشروع.

يوفر النص - وهو وعد قطعه بايدن خلال حملته الانتخابية - ما يقرب من 370 مليار دولار لمشاريع بمجال الطاقة الخضراء ولمبادرات بمجال المناخ، و64 مليارا للإنفاق على الصحة.

يعتمد تبني النص على دعم سناتورة من الجناح اليميني للحزب الديموقراطي هي كيرستن سينيما التي سبق أن عرقلت عددا من الإصلاحات الكبيرة التي يريدها الرئيس. وقد أبقت الديموقراطية نواياها لناحية التصويت غامضة حتى الآن.

وحض الرئيس الأميركي الذي بات في أمسّ الحاجة إلى تحقيق نصر سياسي قبل أقل من 100 يوم من الانتخابات النصفية، الكونغرس على تمريره دون تأخير.

وقال الخميس "هذا أكثر مشروع قانون طموح يمكنكم تمريره لخفض التضخم، ومواصلة خفض العجز وأسعار الرعاية الصحية، ولمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة في أميركا".

© 2022 AFP