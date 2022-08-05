7 قتلى بينهم قائد في الجهاد الإسلامي وطفلة في غارات إسرائيلية على غزة

دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل وغزة في 5 تموز/يوليو 2022

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل سبعة فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الاسلامي وطفلة الجمعة خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من أربعين شخصًا بجروح، بحسب مصادر فلسطينية.

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وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد الشهداء الى سبعة بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة أكثر من أربعين بجروح مختلفة في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة".

كما قالت حركة الجهاد الاسلامي، في بيان صحفي انها "تنعي القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".

أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة تنفيذ ضربات على قطاع غزة وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة.

© 2022 AFP