أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا لن ترسو في لبنان الأحد

ياسين اكغول ا ف ب

السفينة رازوني تعبر البوسفور بعد الكشف عليها في اسطنبول في 3 آب/اغسطس 2022

بيروت (أ ف ب) – لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير في لبنان الأحد كما كان متوقعاً، وفق ما أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس السبت.

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غادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل اسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد في الساعة 10,00 صباحا (07,00 ت غ) إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان.

وقالت السفارة الاوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غدا".

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة لفرانس برس إنه "ليس لديها معلومات أخرى" حالياً.

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته أن "السفينة لن تذهب الى لبنان إلا في حالة واحدة: اذا اشترى تاجر شحنتها".

تهدف الاتفاقات التي وقعتها أوكرانيا وروسيا في اسطنبول في 22 تموز/يوليو إلى إتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار في بعض أفقر البلدان.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة. وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من أيرلندا وإنكلترا وتركيا.

© 2022 AFP