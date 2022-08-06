الاتحاد الاوروبي يعرب عن "قلقه البالغ" ازاء التصعيد في غزة ويدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس"

محمد عبد ا ف ب

عمال إغاثة وسط الدمار الناجم عن ضربة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في 5 آب/اغسطس 2022

بروكسل (أ ف ب) – قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل السبت إن التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة "بقلق بالغ" ويدعو جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس" من أجل تجنب تصعيد جديد.

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أكد بيتر ستانو في بيان أن "إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد والمزيد من المعاناة".

وأشار إلى أن "هذه الأحداث الأخيرة تؤكد من جديد على ضرورة احياء أفق سياسي وضمان وضع مستدام في غزة".

,قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه يستعد لشن غارات لمدة "أسبوع" في قطاع غزة حيث يصعد ضرباته ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن 13 شخصاً قتلوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيب مئة شخص بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قتل 15 مقاتلاً من حركة الجهاد الإسلامي في غاراته منذ ظهر الجمعة التي استهدفت بشكل خاص مواقع تصنيع أسلحة.

وتعد هذه المواجهة الأسوأ بين الدولة العبرية والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب أيار/مايو 2021 التي استمرت 11 يومًا وراح ضحيتها 260 شخصا في الجانب الفلسطيني في مقابل 14 شخصا في الجانب الاسرائيلي.

© 2022 AFP