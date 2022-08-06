بطولة ألمانيا: هدف أكروباتي لبن سبعيني في فوز افتتاحي لمونشنغلادباخ

اود اندرسون ا ف ب

برلين (أ ف ب) – سجّل الظهير الجزائري الدولي رامي بن سبعيني هدفاً أكروباتياً جميلاً ساهم بالفوز الافتتاحي لبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هوفنهايم 3-1، السبت في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وبرغم طرد النمسوي ستيفان بوش لنيله إنذارين (19)، افتتح هوفنهايم، تاسع الموسم الماضي، التسجيل عبر الدنماركي روبرت سكوف (26).

لكن مونشنغلادباخ، عاشر الموسم الماضي، عادل عبر بن سبعيني بكرة أكروباتية من حدود المنطقة الصغرى اثر ركنية، قبل الدخول إلى غرف الملابس (42).

وفي الشوط الثاني، ضمن الفرنسي ماركوس تورام (72) والسويسري نيكو الفيدي (79) الفوز للمضيف.

وكان بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة افتتح الدوري الجمعة بفوز ساحق على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 6-1، سجل فيها هدفا مهاجمه الجديد السنغالي ساديو مانيه الذي سيحاول تعويض رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

ويلعب في وقت لاحق وصيف الموسم الماضي بوروسيا دورتموند مع ضيفه باير ليفركوزن الثالث.

وحسم أونيون برلين، خامس الموسم الماضي، دربي العاصمة بفوزه على هرتا برلين الناجي من الهبوط 3-1.

سجل لأونيون الأميركي جوردان بيفوك (32) والسورينامي شيرالدو بيكر (50) وروبن كنوخه (54)، وللخاسر البلجيكي دودي لوكيبياكو (85).

وعاد فرايبورغ، سادس الموسم الماضي، بفوز افتتاحي كبير من أرض أوغسبورغ 4-صفر.

سجل للفائز النمسوي ميكيل غريغوغريتش (46) والإيطالي فنتشنتسو غريفو (48) وماتياس غينتر (61) والياباني ريتسو دوان (78).

كما عاد ماينتس، ثامن الموسم الماضي، بالنقاط من أرض بوخوم بفوزه عليه 2-1.

وكان النمسوي كريم أونيسيوو نجم المباراة بتسجيله ثنائية الفوز (26 و77)، فيما سجّل مواطنه كيفن شتوغر للخاسر (39).

واقتسم فولفسبورغ النقاط مع ضيفه الصاعد فيردر بريمن 2-2، بهدفي لوكاس نميتشا (11) والفرنسي جوشوا غيلافوغي (84)، فيما سجل لبريمن، بطل الدوري أربع مرات آخرها في 2004، نيكلاس فولكروغ (21) وليوناردو بيتانكور (23).

وكان بريمن هبط إلى الدرجة الثانية في موسم 2021 للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد 1980.

© 2022 AFP