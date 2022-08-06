بطولة إنكلترا: ليفربول ينجو من خسارة افتتاحية وفوز تشلسي وتوتنهام

جاستن تاليس ا ف ب/AFP

لندن (أ ف ب) – نجا ليفربول من خسارة افتتاحية مفاجئة في مستهل مشواره في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 2-2 مع مضيفه الوافد الجديد فولهام بهدف المصري محمد صلاح، فيما خرج كل من تشلسي وتوتنهام فائزًا على ايفرتون 1-صفر وساوثمبتون 4-1 تواليًا.

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وساهم المهاجم الأوروغوياني الجديد داروين نونييس في خروج ليفربول بنقطة ثمينة بعد أن دخل بديلا وسجل الاول ومرر كرة حاسمة في الثاني.

دخل ليفربول، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، المباراة منتشياً بإحرازه درع المجتمع بنتيجة لافتة على سيتي 3-1 غريمه التقليدي في السنوات الاخيرة السبت الماضي، لكنه خرج بأقل الخسائر بعد عرض متواضع على مدى الدقائق التسعين.

قال مدربه الألماني يورغن كلوب "أفضل ما في المباراة هي النتيجة. لا نستحق اكثر من ذلك. نستطيع تحسين مستوانا بشكل كبير".

واضاف "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية ولم نجد الحلول خلال المباراة ولم نصنع الكثير من الفرص وافتقدنا الى ايقاعنا خلافا لعاداتنا".

على ملعب كرايفن كوتيدج في غرب لندن، بدأ نونييس المنتقل بصفقة ضخمة إلى ليفربول على مقاعد الاحتياطيين وغاب المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بداعي اصابة عضلية. على الجهة الأخرى، قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش خط هجوم فولهام العائد الى الدرجة الممتازة بعد موسم في "تشامبيونشيب".

وكان ميتروفيتش ساهم بشكل فعّال بهذه العودة، بتسجيله 43 هدفا الموسم الماضي في 44 مباراة.

وعلى رغم استحواذ ليفربول على الكرة، كان فولهام الفريق الاخطر حتى تمكن من افتتاح التسجيل بواسطة ميتروفيتش مترجماً عرضية الظهير الأيمن الهولندي كيني تيتي (32).

وشارك نونييس بدلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو غير الموفّق ونجح في محاولته الثانية، اثر تمريرة من صلاح وهدف رائع بالكعب مفتتحا رصيده في الدوري الانكليزي (64).

بيد ان فرحة ليفربول لم تدم طويلا لان فولهام حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة ميتروفيتش من قبل قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، فانبرى لها الاول مانحا التقدم مجددا لفريقه ومسجلا هدفه الشخصي الثاني (72).

ورمى ليفربول بكل ثقله ونجح مرة جديدة في معادلة الارقام اثر كرة امامية طويلة من ترنت ألكسندر-أرنولد تبادلها صلاح ونونييس فتهيأت امام المصري، ليتابعها بأعصاب هادئة داخل الشباك من مسافة قصيرة (81).

وهي المرة السادسة تواليا التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول.

فوز صعب لتشلسي

وعانى تشلسي لتحقيق النقاط الثلاث بعد أن احتاج لركلة جزاء من الايطالي جورجينيو للخروج منتصرًا من "غوديسون بارك" بعد أربع هزائم تواليًا في هذا الملعب.

ويدخل النادي اللندني موسمه الاول منذ 2003 في حقبة ما بعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي رحل عنه هذا الصيف إثر تداعيات غزو بلاده أوكرانيا، قبل أن يصل المالك الجديد الاميركي تود بوهلي.

وشارك الوافدان الجديدان رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الايطالي أساسيين، بين العديد من الوجوه الجديدة التي وصلت الى تشلسي هذا الصيف.

وشهدت بداية المباراة إصابة قوية لمدافع ايفرتون بن غودفري ما تطلب وقت طويل لعلاجه على أرض الملعب قبل أن يخرج على الحمالة في الدقيقة 18.

وظن سترلينغ أنه سجل هدفه الرسمي الاول لتشلسي عندما تابع الكرة من امام المرمى بعد تصدي الحارس جوردان بيكفورد لتسديدة الفرنسي نغولو كانتي، إلا أن الانكليزي كان متسللا (43).

وسجل جورجينيو الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بعد أن منح الحكم 10 دقائق نتيجة إصابة غودفري، إثر عرقلة من المالي عبدولاي دوكوريه على بن تشيلويل.

حاول فريق المدرب فرانك لامبارد الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط بعد فوز هام 1-صفر على تشلسي بالذات في المراحل الاخيرة، إدراك التعادل في الشوط الثاني ولكن لم يفلح في ذلك وسط تألق الحارس السنغالي إدوار مندي.

ودفع المدرب الالماني توماس توخل في ربع الساعة الاخير بالظهير الايسر الاسباني مارك كوكوريّا الذي وصل قبل أيام من برايتون مقابل 60 مليون جنيه وفق التقراير.

ومقنع لتوتنهام

واستهل توتنهام موسمًا يأمل فيه إنهاء صيامًا عن الألقاب منذ 2008 بفوز كبير على ضيفه ساوثمبتون بعد أن تأخر باكرًا في اللقاء ليرتقي الى صدارة الدوري بأفضلية فارق الاهداف.

ويدخل سبيرز الى موسمه الجديد منتشيًا من خطفه المركز الرابع من أرسنال في نهاية الموسم الماضي ما يعني مشاركته في دوري أبطال أوروبا، وصيفًا محمومًا شهد إبرامه عدة الصفقات.

وافتتح جميس وورد-براوز التسجيل للـ"قديسين" (12) فيما سجل راين سيسينيون (21)، إريك داير (31)، الغاني محمد ساليسو خطأ في مرمى فريقه (61) والسويدي ديان كولوسيفسكي (63) أهداف توتنهام.

وبدأ نيوكاسل موسمه الاول الكامل تحت الاستحواذ السعودي بفوز 2-صفر على ضيفه نوتنتغهام فوريست الوافد الجديد الى دوري الاضواء بهدفي المدافع السويسري فابيان شار (58) والمهاجم كالوم ويلسون (78).

فيما بدأ أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد الحملة بخسارة 2-صفر أمام المضيف بورنموث بهدفي الكولومبي جيفرسون ليرما (2) والويلزي كيفر مور (80).

وخرج ليدز بفوز 2-1 على أرضه ضد ولفرهامبتون الذي تقدم بهدف البرتغالي دانيال بودينسي (6)، قبل أن يعادل الإسباني رودريغو النتيجة (24) ويمنح الفرنسي ريان نوري الفوز لأصحاب الارض بخطأ في مرمى فريقه (74).

© 2022 AFP