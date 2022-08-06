بطولة فرنسا: موناكو يستهل موسمه بفوز على ستراسبورغ

سيباستيان بوزون ا ف ب

سفيان ديوب (وسط) يحتفل بهدفه لموناكو ضد ستراسبورغ في المرحلة الاولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 6 آب/أغسطس 2022

باريس (أ ف ب) – استفاد موناكو من قرار متأخر لتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليحقق فوزًا 2-1 خارج ملعبه على ستراسبورغ في مباراته الافتتاحية في الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

إعلان اقرأ المزيد

تقدم فريق الإمارة قبل نهاية الشوط الاول بهدف جميل على الطائر للسنغالي كريبان دياتا (43) قبل أن يضاعف سفيان ديوب الافضلية بعد انطلاق الثاني (53).

إلا أن السنغالي حبيب ديالو قلّص الفارق لأصحاب الارض بعد 12 دقيقة فقط (65) وبدا أنه منح فريقه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن يلغى الهدف بداعي تسلل بسيط بعد العودة الى "في ايه آر".

ويأتي هذا الفوز قبل مباراته ضد مضيفه بي أس في أيندهوفن الهولندي الثلاثاء في إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وكان فريق المدرب البلجيكي فيليب كليمان الذي حل ثالثًا الموسم الماضي تعادل على أرضه 1-1 في لقاء الذهاب ضد رجال نظيره روود فان نستلروي.

وأجرى كليمان ستة تغييرات على تشكيلة تلك المباراة مبقيًا السبت المهاجم الياباني تاكومي مينامينو الذي وصل من ليفربول الانكليزي هذا الصيف خارجها.

ويبدأ باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه خارج ملعبه ضد كليرمون في وقت لاحق بغياب نجمه كيليان مبابي بسبب الاصابة.

وكان ليون افتتح الموسم الجمعة بفوزه 2-1 على الوافد الجديد أجاكسيو بفضل ركلة جزاء لألكسندر لاكازيت العائد الى ناديه السابق من أرسنال الانكليزي.

© 2022 AFP