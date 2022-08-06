دورة سان خوسيه: خروج جابر من ربع النهائي وبادوسا تقصي غوف

كارمن مانداتو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لم تنجح التونسية جابر في مقاومة الروسية كودرميتوفا في ربع نهائي دورة سان خوسيه

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً في كرة المضرب، الدور ربع النهائي لدورة سان خوسيه الأميركية على الملاعب الصلبة، بخسارتها أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-7 (5-7) و2-6 الجمعة.

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وهذا الفوز الثالث من ثلاث مباريات، وبست مجوعات نظيفة، للروسية على جابر وصيفة بطولة ويمبلدون الأخيرة في انجاز تاريخي للاعبين العرب.

وكانت أول مواجهتين بين اللاعبتين في 2019، وحسمت الروسية الثالثة في ساعة و41 دقيقة. وضربت كودرميتوفا 30 كرة فائزة مقابل 17 للتونسية.

وتلتقي كودرميتوفا في نصف النهائي الأميركية شيلبي رودجرز الفائزة على مواطنتها أماندا أنيسيموفا 6-4 و6-4.

وتأهلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالمياً، على حساب الأميركية الشابة كوكو غوف 7-6 (7-4) و6-2.

وقلبت بادوسا، الباحثة عن لقبها الثاني هذه السنة بعد سيدني في كانون الثاني/يناير، تأخرها مرتين بكسر للارسال في المجموعة الأولى وحسمتها بشوط كسر التعادل (تاي بريك).

وخاضت غوف (18 عاماً)، التي بلغت أول نهائي بطولة كبرى في رولان غاروس هذه السنة، المواجهة بعد اقصائها الخميس اليابانية ناومي أوساكا حاملة لقب أربع بطولات كبرى.

ورغم تقدّم غوف 5-3 في المجموعة الأولى، الا ان قوة شكيمة الإسبانية قلبت الامور في مصلحتها.

قالت بادوسا (24 عاماً) التي بلغت نصف النهائي الرابع لها في 2022 "ليس سهلاً أبداً أن تبدأ بمواجهة لاعب شرسة تملك ارسالاً قوياً. أعتقد اني تأقلمت جيداً في نهاية المجموعة الأولى، وخضت شوط تاي بريك مميزاً، لذا أنا سعيدة".

وضربت بادوسا موعداً في نصف النهائي مع الروسية داريا كاساتكينا الفائزة على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة عالمياً 4-6 و7-5 و6-صفر.

وفي المواجهات السابقة، فازت بادوسا على كاساتكينا بمجموعتين في كانون الثاني/يناير في سيدني، قبل ان تردّ الأخيرة بمجموعتين على أرض ترابية في روما. علقت بادوسا على المواجهة "تفوز في مباريات كثيرة، وأمام أفضل اللاعبات في العالم، تقدّم سنة مذهلة".

© 2022 AFP