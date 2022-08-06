دورة لوس كوبوس: مدفيديف يلاقي نوري في النهائي

رودريغو ارانغوا ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف يتصدى لكرة منافسه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش خلال الدور نصف النهائي من دورة لوس كوبوس المكسيكية في كرة المضرب. 5 اب/اغسطس 2022

لوس كوبوس (المكسيك) (أ ف ب) – تابع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، استعداداته لبطولة الولايات المتحدة، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب ضمن الغراند سلام الذي يحمل لقبها، بفوزه على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 7-6 (7-صفر) و6-1 في نصف نهائي دورة لوس كوبوس المكسيكية على أرض صلبة.

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وضرب مدفيديف موعدا في النهائي مع البريطاني كاميرون نوري حامل اللقب العام الماضي والفائز على الكندي فيليكس أوجييه ألياسيم 6-4 و3-6 و6-3.

وببلوغه النهائي الرابع منذ مطلع العام الحالي، ضمن مدفيديف ان يخوض بطولة فلاشينغ ميدوز اواخر الشهر الحالي كمصنف اول على الصعيد العالمي.

وكان مدفيديف يخوض أول دورة له منذ خروجه من الدور ربع النهائي لدورة مايوركا الاسبانية في حزيران/يونيو الماضي.

بدأ كيتسمانوفيتش المباراة بقوة وتقدم على الروسي 4-1، لكن مدفيديف نجح في معادلة الأرقام 6-6 ليفرض جولة فاصلة حسمها "نظيفة"، قبل ان يفوز بالثانية بسهولة 6-1 على مدى ساعة و27 دقيقة.

وقال مدفيديف "كانت المباراة صعب جدا. بدأ منافسي المباراة بقوة وكانت المجموعة الأولى بأعلى مستوى".

يذكر ان مدفيديف غاب عن بطولة ويمبلدون، لأن المنظمين قرروا استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروس بسبب غزو الأولى لأوكرانيا.

وفي المباراة الثانية، حقق كوري أول انتصار له على الياسيم في خمس مواجهات بينهما.

ويسعى كوري الذي بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي الى إحراز لقبه الثالث هذا الموسم، بعد تتويجه في ليون وديلراي بيتش.

وقال كوري "نجح فيليكس في التغلب علي في المرات الأربع السابقة، وبالتالي دخلت المباراة وأنا مصمم على تحقيق على الفوز بها".

وتابع "في مرات سابقة حصلت على نقطة حسم المباراة في مواجهته وقد راودتني تلك اللحظات في ذهني. لم يكن الأمر سهلا إطلاقا".

© 2022 AFP