دورة واشنطن: روبليف إلى نصف النهائي بفوزه بمباراتين في يوم واحد

الروسي اندري روبليف في لقطة له خلال مباراته ضد الاميركي جاي جاي وولف في دورة واشنطن لكرة المضرب. 5 اب/اغسطس 2022

واشنطن (أ ف ب) – فاز الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً بمباراتين في يوم واحد، ليبلغ نصف نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب.

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وكان المطر مساء الخميس حال دون اقامة مباراة روبليف ضد الاميركي ماكسيم كريسي فتأجلت الى الجمعة.

ونجح روبليف، المصنف أول في الدورة، في تخطي كريسي بالفوز عليه 6-4 و7-6 (10-8) في ساعة و42 دقيقة الجمعة، قبل ان يخوض مباراة ربع النهائي بعدها بساعات قليلة ويفوز على الأميركي الآخر جيفري "جاي جاي" وولف المشارك ببطاقة دعوة والمصنف 99 عالميا 6-2 و6-3 في 78 دقيقة.

وقال روبليف "لم أستمر وقتا طويلا على أرضية الملعب. كان هذا مفتاح اساسي بالنسبة الي".

ويسعى روبليف الى إحراز لقبه الثاني عشر في مسيرته والرابع هذا العام، بعد تتويجه في دورات دبي ومرسيليا وبلغراد، معادلا رقم الاسبانيين كارلوس الكاراس ورافايل نادال في عدد الألقاب هذا العام.

ويلتقي روبليف في نصف النهائي الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الفائز على البريطاني دانيال ايفانز 7-6 (7-5) و4-6 و7-5، في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و35 دقيقة.

ويملك الياباني لقباً واحداً في مسيرته، عندما توج بطلا لدورة شنزن الصينية عام 2018.

في المقابل، ضرب الأسترالي نيك كيريوس الذي بلغ نهائي ويمبلدون وخسره امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 35 ارسالا ساحقاً، في طريقه الى الفوز على الاميركي فرنسيس تيافو 6-7 (5-7) و7-6 (14-12) و6-2، في مباراة استغرقت ساعتين ونصف وانتهت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وشهدت مباريات السيدات، خروج بطلتين للغراند سلام بخسارة البيلاروسية فيكتوريا ازرانكا بطلة استراليا المفتوحة مرتين، بنتيجة قاسية أمام الصينية المغمورة وانغ جي يو 1-6 و3-6.

وكانت الصينية المصنفة 95 عالميا، بلغت أول نصف نهائي في مسيرتها خلال دورة فالنسيا في حزيران/يونيو الماضي.

في المقابل، سقطت البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي امام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-7 (6-8) و1-6.

وكانت رادوكانو تسعى لبلوغ الدور نصف النهائي، للمرة الاولى منذ تتويجها في بطولة الولايات المتحدة قبل 11 شهرا.

وبلغت الإستونية كايا كانيبي نصف النهائي بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6-7 (4-7) و6-4 و6-3، وحذوت حذوها الاسترالية داريا سافي الفائزة على الكندية ريبيكا مارينو 6-1 و7-5.

© 2022 AFP