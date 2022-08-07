ألعاب كومونويلث: تومسون-هيراه تكمل ثنائية 100 و200 م

غلين كيرك ا ف ب

الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه تحتفل بلقب سباق 200 م في دورة ألعاب كومونويلث في برمنغهام في 6 آب/أغسطس 2022

برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حققت البطلة الأولمبية الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه لقب 200 م في دورة ألعاب كومونويلث في برمنغهام السبت لتكمل الثنائية بعد أن سبق وأحرزت ذهبية 100 م.

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وحطّمت تومسون-هيراه (30 عامًا) الرقم القياسي في ألعاب الكومونويلث في هذه المسافة بعد أن أنهت السباق بزمن 22.02 ثانية.

قالت بعد الفوز "كنت أسعى لتحطيم الرقم القياسي في الألعاب في سباق 100 م ولم أفلح في ذلك، لذا قلت لنفسي إني عليّ القيام بذلك في 200 م".

وتابعت "أنا سعيدة للفوز بالذهب في هذا اليوم الذي يصادف احتفال جامايكا بعيد الاستقلال".

وكانت تومسون-هيراه حققت ذهبيتي 100 و200 م في أولمبياد طوكيو الصيف الفائت على غرار ما فعلت في ريو 2016.

لكنها اكتفت ببرونزية 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الاميركية الشهر الفائت خلف مواطتنتيها شيلي-آن فرايزر-برايس حاملة اللقب وشيريكا جاكسون صاحبة الفضية، وحلّت سابعة في 200 م.

واجهت تومسون-هيراه التي فازت بسباق 100 م في الألعاب الاربعاء، مهمة صعبة على الورق في نهائي 200 م على الرغم من غياب مواطتنتيها. لكنها أنهت السباق بفارق نصف ثانية عن النيجيرية فايفور أوفيلي فيما حصلت الناميبية كريستين مبوما، الحائزة على الفضية الأولمبية، المركز الثالث.

© 2022 AFP