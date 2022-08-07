ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 24 واسرائيل تعلن "تحييد" قادة الجهاد الإسلامي

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة القتلى في تبادل القصف بين اسرائيل والفلسطينيين في غزة الأحد إلى 24 شخصا بينهم ستة أطفال بينما أعلنت اسرائيل أنها تمكنت من "تحييد" القادة "العسكريين" لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

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وأفادت حصيلة محدثة لوزارة الصحة الفلسطينية بأن 24 شخصا بينهم ستة أطفال قتلوا منذ الجمعة في الضربات الإسرائيلية على غزة، و215 آخرين جرحوا.

لكن السلطات الإسرائيلية تشكك في هذه الحصيلة وتؤكد أن عددا من الأطفال الفلسطينيين قتلوا مساء السبت في جباليا (شمال)، بسبب صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل وفشل في تحقيق هدفه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد في بيان ان "قوات الامن الاسرائيلية لم تقصف جباليا في الساعات الاخيرة".

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس في مستشفى جباليا جثث ستة قتلى بينهم ثلاثة أطفال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أنه يستعد "لأسبوع" من الغارات على قطاع غزة التي تستهدف حركة الجهاد الإسلامي، مؤكدا أنه قتل 15 مقاتلا. وبين هؤلاء أحد قادة الحركة تيسير الجعبري الذي قتل الجمعة في مدينة غزة وخالد منصور الذي أكدت حركة الجهاد الاسلامي مقتله السبت في غارة على رفح (جنوب القطاع).

وقالت وزارة الداخلية في غزة أن هذه الغارة أودت بحياة ثمانية أشخاص في المجموع.

من جهة أخرى، أكد قائد العمليات في الجيش الاسرائيلي عوديد باسيوك في بيان لوكالة فرانس برس مساء السبت أنه "تم تحييد القيادة العليا للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة".

من جهته، قال محمد الهندي القيادي في الحركة المسلحة التي تطلق الصواريخ باتجاه الاراضي الاسرائيلية إن "المعركة ما زالت في بدايتها".

وهذه المواجهة الجديدة التي بدأت الجمعة هي الأسوأ بين الدولة العبرية والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب أيار/مايو 2021 التي أسفرت خلال 11 يومًا عن مقتل 260 فلسطينيًا بينهم مقاتلون. كما أسفرت عن سقوط 14 قتيلا في إسرائيل بينهم جندي، حسب السلطات الاسرائيلية.

جهود مصرية

قالت مصادر مصرية لفرانس برس إن القاهرة الوسيط التاريخي بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، تحاول إطلاق وساطة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب إنه يعمل بلا توقف لإعادة الهدوء.

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لكن على الأرض، استمر تبادل إطلاق النار ليل السبت الأحد حسب صحافيي فرانس برس في غزة.

وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان اسرائيل "لا تجري حاليا مفاوضات لوقف اطلاق النار".

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ الجمعة قصف الجيب المحاصر الذي يبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة في "ضربة استباقية" ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وردا على ذلك أطلقت نحو 400 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون خلال الساعات الماضية من غزة، حسب مسؤول إسرائيلي. وتم اعتراض معظمها على حد قوله بينما تحدث رجال الإنقاذ عن إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء شظايا.

وبعد ظهر السبت، أطلقت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى منذ بدء التصعيد الجديد.

وحرم تبادل القصف قطاع غزة المحصور بين مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل، من محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه. وقالت شركة الكهرباء يوم السبت إنها "توقفت عن العمل بسبب نقص" الوقود.

وأغلقت الدولة العبرية المعابر الحدودية في الأيام الأخيرة وأوقفت فعليا شحنات الديزل. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الساعات القليلة المقبلة ستكون "حاسمة وصعبة" محذرة من خطر توقف الخدمات الحيوية خلال 72 ساعة بسبب نقص الكهرباء.

"حرب"

دعت لين هاستينغ منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوشا) في الأراضي الفلسطينية إلى السماح بإدخال "الوقود والغذاء والإمدادات الطبية" إلى القطاع المحاصر.

وأدى اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في وقت سابق من الأسبوع إلى هذه المواجهة الجديدة.

وخوفا من رد انتقامي، أعلنت السلطات الإسرائيلية شن عملية في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وترسخت فيه حركة الجهاد الإسلامي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 19 من أعضاء احركة الجهاد الإسلامي التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وبعد عمليات الدهم الأولى اتهمت حركة الجهاد الإسلامي اسرائيل ب"بدء الحرب".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد إن هذه "عملية دقيقة لمكافحة الإرهاب ضد تهديد مباشر" هو حركة الجهاد الإسلامي "التي تساعد إيران" وتريد "قتل إسرائيليين أبرياء".

وفي 2019 أدى مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في عملية إسرائيلية إلى تبادل لعمليات القصف لأيام. ولم تشارك حماس التي تواجهت مع إسرائيل في أربع حروب منذ توليها السلطة في 2007 في تلك العمليات.

© 2022 AFP