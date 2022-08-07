الشرطة الأميركية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قُتل فيها أربعة مسلمين

واشنطن (أ ف ب) – تحقق شرطة نيومكسيكو الأميركية في علاقة محتملة بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، حسب الشرطة، بينما يرتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية.

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وقالت شرطة ألبوكيركي في بيان إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت. ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينات من عمره ومسلم "أصله من جنوب آسيا".

وأضاف البيان "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا".

بين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ من العمر 27 عاما عندما تم العثور على جثته في الأول من آب/أغسطس الجاري والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 تموز/يوليو الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيرك.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) يساعد في التحقيق.

وأعربت حاكمة نيومكسيكو ميشيل لوهان غريشام عن غضبها من هذه الهجمات. وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وكتبت لوهان غريشام على تويتر أن "عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيركي تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقا".

أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، السبت أنه عرض مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية إن "هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة بل على جميع الأميركيين".

وأضاف "يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن العرق أو الدين أو أصل الضحايا والجناة".

© 2022 AFP