بطولة ألمانيا: لايبزيغ يكتفي بنقطة في مستهل الموسم

توماس كيينزله ا ف ب

الفرنسي كريستوفر نكونكو (يسار) يسجل هدف التقدم للايبزيغ في مرمى مضيفه شتوتغارت خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم. شتوتغارت، جنوب غرب المانيا، في 7 اب/اغسطس 2022

برلين (أ ف ب) – اكتفى لايبزيغ بنقطة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بتعادله مع مضيفه شتوتغارت 1-1 الأحد في المرحلة الأولى التي افتتحها بايرن ميونيخ حامل اللقب الجمعة بفوز كاسح على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 6-1.

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وبدأ لايبزيغ الذي أنهى الموسم الماضي رابعاً وبالتالي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، اللقاء بأفضل طريقة من خلال التقدم في الدقيقة 8 عبر أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد تمريرة من الإسباني داني أولمو.

لكن الفريقين دخلا استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما سجل شتوتغارت هدفه الثاني فقط في مرمى لايبزيغ خلال تسعة لقاءات بينهما في الدوري، وذلك عبر الفرنسي البالغ 20 عاماً ناويرو أحمادا بعد تبادل جميل للكرة مع النمسوي ساشا كالايدجيتش (32)، ليسجل لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق هدفه الأول مع الفريق الأول لشتوتغارت الذي أفلت من الهبوط الى الدرجة الثانية بفضل فارق الأهداف عن هرتا برلين.

ورغم محاولاته الكثيرة التي بلغت 18 في اللقاء، بينها 9 بين الخشبات الثلاث، عجز لايبزيغ عن استعادة التقدم ليكتفي فريق المدرب دومينيكو تيديسكو بالتعادل أمام شتوتغارت للمرة الثانية فقط من أصل تسع مواجهات بينهما في الدوري (انتهت السبعة الأخرى بفوز لايبزيغ).

وكان لايبزيغ افتتح الموسم الجديد بخسارة قاسية على أرضه أمام بايرن ميونيخ 3-5 في مباراة الكأس السوبر نهاية الشهر الماضي.

ويلعب لاحقاً كولن مع شالكه العائد بين الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية.

© 2022 AFP