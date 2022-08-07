بطولة انكلترا: مانشستر يونايتد يسقط على ارضه في اول اختبار لتن هاغ

مدرب مانشستر ينايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ يعطي تعليماته خلال مباراة فريقه ضد برايتون في الدوري الانكليزي. 7 اب/اغسطس 2022

لندن (أ ف ب) – سقط مانشستر يونايتد على ارضه في اول اختبار رسمي لمدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ، بخسارته امام برايتون 1-2 في المرحلة الاولى من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وكان انصار يونايتد يمنون النفس بانطلاقة جديدة باشراف تن هاغ الذي حقق نتائج لافتة على رأس الجهاز الفني لاياكس امستردام.

لكن المدرب الهولندي ايقن من دون ادنى شك المهمة الصعبة التي تنتظره في يونايتد الذي لم يفز باللقب المحلي منذ اعتزال مدربه الاسطوري السير اليكس فيرغوسون عام 2013، ولم يحقق اي لقب منذ تتويجه بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.

وعلى الرغم من خسارته امام برايتون برباعية نظيفة اواخر الموسم الماضي، دخل مانشستر يونايتد المباراة مرشحا لاحراز نقاطها الثلاث، لكنه قدم عرضا سيئا للغاية شبيها بعروضه الموسم الماضي عندما اكتفى بالمركز السادس.

وعلى الرغم من غياب المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال الذي تألق في المباريات التجريبية، بداعي اصابة عضلية، قرر تن هاغ عدم اشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اساسيا، معللا ذلك بان الاخير عاد قبل اسبوع فقط الى التدريبات وليس جاهزا لخوض 90 دقيقة بالكامل.

واوكل تن هاغ مهمة شغل مركز قلب الهجوم الى صانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن الذي لم يكن فعالا، فحاول مع ماركوس راشفورد فلم تكن حاله افضل.

كان برايتون الطرف الافضل في الشوط الاول اعتبارا من الدقيقة 15.

وبعد ان اضاع البرتغالي برونو فرنانديش فرصة سهلة ليونايتد عندما اطاح الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة (8)، استحق برايتون التقدم بواسطة باسكال غروس الذي استغل خطأ دفاعيا لينسل من الوراء ويودع الكرة في شباك الحارس الاسباني دافيد دي خيا (30).

لم يقم مانشستر يونايتد باي ردة فعل ، فاستغل برايتون هذا الامر ليضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة ليضيف غروس الهدف الثاني ايضا (39).

تحسن اداء مانشستر يونايتد في الشوط الثاني من دون خطورة حقيقية على المرمى لكنه نجح في تقليص الفارق اثر دربكة داخل المنطقة وهدف عكسي للاعب برايتون الأرجنتيني الكسيس ماك اليستر (68).

لم يستغل مانشستر يونايتد الدفعة المعنوية للهدف ونجح برايتون في قيادة المباراة الى بر الامان محققا 3 نقاط ثمينة.

واهدر ليستر سيتي التقدم بهدفين نظيفين على ضيفه برنتفورد ليخرج متعادلا 2-2.

ويلتقي لاحقا وست هام مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

© 2022 AFP