بطولة فرنسا: نيس يبدأ حقبته الجديدة مع فافر بتعادل بطله رامسي

ليونيل بونافونتور ا ف ب

الويلزي ارون رامسي يحتفل بعد ادراكه التعادل لنيس في مرمى مضيفه تولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم. تولوز، جنوب غرب فرنسا، في 7 اب/اغسطس 2022

باريس (أ ف ب) – بدأ نيس حقبته الجديدة مع المدرب السويسري لوسيان فافر بتعادل خارج الديار أمام العائد الى الأضواء تولوز 1-1 الأحد في المرحلة الأولى من الموسم الجديد للدوري الفرنسي في كرة القدم.

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وكان نيس يخوض مباراته الرسمية الأولى بقيادة فافر الذي خلف كريستوف غالتييه المنتقل لتدريب باريس سان جرمان حامل اللقب بعد قيادته الفريق الأحمر والأسود للمركز الخامس الموسم الماضي وبالتالي المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ".

وسبق لفافر (64 عاما) أن درب نيس من 2016 الى 2018، وهو كان بلا عمل منذ ان أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند الالماني في كانون الاول/ديسمبر عام 2020.

وبعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل منذ الدقيقة 20 عبر الوافد الجديد الهولندي ثايس دالينخا، بدا السويسري في طريقه لتلقي الهزيمة في مستهل مهمته الجديدة-القديمة لولا الوافد الجديد الويلزي أرون رامسي الذي أنقذ نيس بإدراكه التعادل في الدقيقة 78 بعد دقيقة واحدة فقط على دخوله كبديل.

وحرم لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق تولوز، العائد بين الكبار بعد موسمين في الدرجة الثانية، من الفوز الأول في دوري الأضواء منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد ليل (2-1).

وكان فافر راضياً عن هذا التعادل، قائلاً "ليس من السهل دائماً أن تبدأ الموسم باللعب على أرض فريق صاعد (من الدرجة الثانية). تولوز معتاد على بدء هذا النوع من المباريات بقوة وعانينا في الشوط الأول. واجهنا صعوبة في استعادة الكرة واعتمادهم على التمريرات الطويلة أتعبنا".

ورأى أن "اللاعبين البدلاء الذين أدخلناهم قدموا الكثير وهذا أمر جيد للمجموعة. نريد الفوز على الدوام، لكن استناداً الى كيفية سير الأمور (في اللقاء)، فليس الأمر (التعادل) سيئاً".

© 2022 AFP