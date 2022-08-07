جائزة بريطانيا الكبرى: بانيانا يفوز وكوارتاراو يحتفظ بالصدارة

أدريان دينيس ا ف ب

Silverstone (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا سائق دوكاتي الأحد بجائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي"، فيما احتل متصدر الترتيب العام وحامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الثامن لكنه احتفظ بالصدارة.

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وتقدم بانيانا الى المركز الثالث في الترتيب العام بعد فوزه الثاني تواليًا بعد جائزة هولندا الكبرى.

حل الإسباني مافيريك فينياليس ثانيًا على متن أبريليا أمام الاسترالي جاك ميلر ثالثًا (دوكاتي).

وكان الفرنسي جوهان زاركو الذي انطلق من المركز الاول أكبر الخاسرين بعد أن تعرض لحادث في اللفة الخامسة وهو في المقدمة علمًا أنه يبحث عن فوز أول في الفئة الاولى.

ويتصدر كوارتارارو برصيد 180 نقطة متقدمًا بفارق 22 عن الإسباني أليكس إسبارغارو سائق أبريليا الذي حل تاسعًا خلفه الاحد وبفارق 49 نقطة عن بانيانا.

وتراجع زاركو (32 عامًا) مركزين بعد حادثته المؤلمة ويحتل الآن المركز الخامس في الترتيب العام خلف الإيطالي إينيا باستيانيني.

بعد بداية جيدة، استفاد بانيانا من حادث زاركو ليضع نفسه خلف الإسباني أليكس رينس الذي تصدر لفترة وجيزة. تمكن من تجاوز الاخير في محاولته الاولى قبل أن يبتعد.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة بريطانيا الكبرى:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:10.2600 دقيقة

2- الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق 0.426 ث

3- الأستراليا جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 0.614 ث

4- الإيطاليا إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) بفارق 1.651 ث

5- الإسباني خورخي مارتين (براماك) بفارق 1.750 ث

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 180 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 158

3- الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 131

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 118

5- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-برامارك) 114

© 2022 AFP