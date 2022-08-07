دورة واشنطن: نيشيوكا يفاجئ روبليف ويلاقي كيريوس في النهائي

باتريك سميث غيتي/ا ف ب

الياباني يوشيهيتو نيشيوكا يحتفل بفوزه ضد الروسي أندري روبليف في نصف نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب في 6 آب/أغسطس 2022

واشنطن (أ ف ب) – فاجأ الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، المصنف 96 عالميًا، نظيره الروسي أندري روبليف الثامن وأقصاه من نصف نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب على الملاعب الصلبة، ليضرب موعدًا مع الاسترالي نيك كيريوس في المباراة القمة.

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وتفوق نيشيوكا 6-3، 6-4 على روبليف ليبلغ مباراة نهائية للمرة الاولى منذ العام 2020.

قال بعد الفوز "سأستمتع فقط بالمباراة غدًا. سألعب أفضل ما لدي".

وتفوق كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون والمصنف 63 عالميًا، على السويدي ميكال يمر (115) بنتيجة 7-6 (7/4)، 6-3 ليبلغ نهائيين تواليًا للمرة الاولى في مسيرته.

يعود آخر لقب للأسترالي الذي خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الشهر الفائت في أول نهائي بطولة كبرى في مسيرته، الى دورة واشنطن بالذات عام 2019.

قال بعد الفوز "كان نصف نهائي صعب وأنا سعيد لتواجدي في النهائي مرة جديدة. كنت بعيدًا جدًا عن أدائي المعهود".

وتفوق كيريوس على نيشيوكا في المباريات الثلاث جميعها التي جمعتهما سابقًا، آخرها في الدور الـ16 من دورة واشنطن بالذات عام 2019.

قال الياباني "لعبنا مرات عدة ولكن تغلب عليّ في كل مرة منذ أن كنت في سن الـ16. من الصعب جدًا اللعب ضده، لا يملك السرعة ولكن يضرب الكرة بقوة في كل مرة. من الصعب جدًا كسر إرساله".

© 2022 AFP