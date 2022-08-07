مجلس الشيوخ الأميركي نحو إقرار خطة بايدن بشأن المناخ والصحة

ستيفاني رينولدز ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – بعد 18 شهراً من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراتونية، بدا مجلس الشيوخ الأميركي على وشك الموافقة على خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة الأحد، ما سيقدّم نصراً مرحلياً للرئيس قبل أقل من 100 يوم على انتخابات حاسمة.

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وقال الرئيس الديموقراطي للصحافيين صباح الأحد "أعتقد أنه سيتم تمريرها" في إشارة إلى خطة الاستثمار التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار.

يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ويحتاجون فقط إلى أصواتهم لتمرير النص. في حال الموافقة عليه، يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية الجمعة حيث سيجري تصويت نهائي عليه، قبل أن يوقعه جو بايدن ليصبح قانونًا.

سيارات كهربائية

تشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030. وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.

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بموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية.

ويحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.

كما ستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة وهو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب، والذي رضخ مؤيداً النص لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق أفضل بعد شهور طويلة من المفاوضات.

وصل جو بايدن إلى السلطة طامحاً إلى إجراء إصلاحات كبيرة، ورأى طموحاته تدفن على يد عضو مجلس الشيوخ المعتدل جدًا والتابع لمعسكره جو مانشين.

في ضوء تمتع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، يحظى ممثل ويست فيرجينيا بحق النقض.

في نهاية شهر تموز/يوليو، نجح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أخيرًا في انتزاع تسوية مع مانشين، المعروف بامتلاكه مناجم للفحم. وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ أخيرًا السبت، مناقشة النص في قاعة الجلسات العامة.

إجراء ماراتوني

وبدأوا مساء إجراء ماراتونياً يسمى vote-a-rama، يمكنهم من خلاله اقتراح عشرات التعديلات والمطالبة بالتصويت على كل منها في عملية تستغرق وقتا طويلا.

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ويشكل ذلك فرصة للمعارضة الجمهورية التي تعتبر خطة بايدن باهظة الكلفة، ولليسار الديموقراطي الذي يرغب بخطة أكثر طموحًا، لتقديم الشكاوى.

اقترح السناتور اليساري المؤثر بيرني ساندرز خلال الليل عدة تعديلات تهدف إلى تعزيز الشق الاجتماعي من النص، والذي قُلّص بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ويقر النص استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجياً، والتي يمكن أن تصل إلى عشرة أضعاف التكلفة في بلدان غنية أخرى.

لكن كان على التقدميين التخلي عن طموحاتهم بشأن رياض الأطفال والجامعات العامة المجانية ورعاية كبار السن بشكل أفضل.

وقال ساندرز من قاعة الجلسات العامة "ملايين المتقاعدين سيستمرون بالمعاناة من أسنانهم ولن يتلقوا أطقم الأسنان أو المعينات السمعية أو النظارات التي يستحقونها".

وأكد المرشح الرئاسي السابق أن "مشروع القانون هذا لا يفعل شيئًا لحل المشكلة".

لكن المعسكر الديموقراطي، الحريص على تنفيذ الخطة قبل الانتخابات التشريعية الحاسمة في تشرين الثاني/نوفمبر، وقف صفا واحدا ورفض إدخال أي تعديل على النص.

وبالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة يهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار. ويهدف إلى منع بعض الشركات الكبرى من استخدام الثغرات الضريبية التي كانت تسمح لها لغاية الآن بدفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من الإيرادات للإدارة الفديرالية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة.

© 2022 AFP