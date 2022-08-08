اوكرانيا تستهدف من جديد جسراً استراتيجياً في مدينة خيرسون المحتلة

ا ف ب

صورة ملتقطة في 21 تموز/يوليو 2022 تظهر أثار قصف أوكراني على جسر انتونيفسكي فوق نهر دنيبرو في خيرسون

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قصفت القوات الأوكرانية من جديد ليل الأحد إلى الاثنين جسرا مهماً في خيرسون، المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب البلاد، وفق ما اعلنت السلطات في كييف.

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قال النائب المحلي سيرغي خلان عبر فيسبوك "يا لها من ليلة للمحتلين في منطقة خيرسون. ضربات استهدفت منطقة جسر أنتونوفسكي".

وأكدت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية ناتاليا غومينيوك هذه الضربات.

وقالت للتلفزيون الأوكراني "الضربات التي نفذناها على مدى عدة أيام حققت نتائج. التأثيرات ضخمة على جسري أنتونوفسكي وكاخوفسكي".

يعتبر جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون استراتيجيًاً وممراً رئيسياً للإمدادات لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.

تم استهدافه بالفعل وتدميره جزئيًا في 27 تموز/يوليو، مما أجبر الجيش الروسي على إعادة تنظيم خط سير امداداته. وتعين عليه بشكل خاص، تركيب جسور متحركة.

تقع مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل اسمها، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى للغزو الروسي.

وتعتبر المنطقة رئيسية للزراعة الأوكرانية، واستراتيجية لأنها تقع عند حدود شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. من خلال احتلالها، تمكنت روسيا من إقامة جسر بري لربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية ومناطق أوكرانية أخرى تحتلها.

وتخطط سلطات الاحتلال لإجراء استفتاء على ضم خيرسون ومنطقة زابوريجيا المجاورة.

© 2022 AFP