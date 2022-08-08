بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة تريد "شراكة حقيقية" مع افريقيا

اندرو هارنيك ا ف ب

بلينكن إلى جانب نظيرته الجنوب افريقية في بريتوريا في 8 آب/اغسطس 2022

بريتوريا (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين خلال زيارة إلى بريتوريا أن الولايات المتحدة تريد "شراكة حقيقية" مع إفريقيا، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في "تجاوز" نفوذ القوى العالمية الأخرى في القارة.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرته الجنوب افريقية ناليدي باندور "نتطلع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وافريقيا. لا نريد علاقة غير متوازنة".

وصل بلينكن الأحد إلى جنوب إفريقيا، المحطة الأولى من جولته في القارة الافريقية التي من المقرر أن تضم كينشاسا وكيغالي وتستمر لغاية الخميس. ويتحدث بلينكن عن رؤيته الاستراتيجية للقارة بعد الظهر، خلال خطاب في جامعة بريتوريا.

تهدف الزيارة إلى محاولة تقريب جنوب افريقيا دبلوماسياً من المعسكر الغربي والتصدّي للنفوذ الروسي في القارة، وفق العديد من الخبراء.

تأتي الزيارة بعد وقت قصير من زيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى افريقيا في نهاية تموز/يوليو، والتي شملت الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا.

لكن أكد بلينكن الإثنين أن واشنطن لا ترى المنطقة على أنها "آخر مكان للمنافسة بين القوى العظمى".

وشدد على أن "هذه ليست الطريقة التي نرى بها الأشياء بشكل أساسي. هذه ليست الطريقة التي سنعمل بها على تعزيز التزامنا هنا". وأضاف "إن التزامنا بشراكة أقوى مع إفريقيا لا يتعلق بمحاولة التفوق على أحد".

© 2022 AFP