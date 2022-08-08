دورة تورونتو: فوز أول لسيرينا في الفردي منذ أوائل صيف 2021

الاميركية سيرينا وليامس خلال مباراتها في الدور الأول لدورة تورونتو في كرة المضرب ضد الاسبانية نوريا باريساس دياس. تورونتو، أونتاريو، في 8 اب/اغسطس 2022

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – حققت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس فوزها الأول في منافسات فردي السيدات منذ أوائل صيف 2021، وذلك بتغلبها الإثنين على الإسبانية نوريا بريساس دياس 6-3 و6-4 في الدور الأول لدورة تورونتو الألف في كرة المضرب.

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وكانت سيرينا التي تحتفل بميلادها الحادي والأربعين الشهر المقبل، تخوض مباراتها الثانية فقط في الفردي هذا العام والأولى على الملاعب الصلبة منذ 18 شهراً وتحديداً منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

وبعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، خسرت سيرينا في حزيران/يونيو مباراتها الأولى في الفردي أمام الفرنسية هارموني تان في الدور الأول لبطولة ويمبلدون التي خاضت فيها العام الماضي مباراتها الأخيرة قبل الغياب، وكانت في الدور الأول حين انسحبت أمام البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش بسبب الإصابة.

وبانتصارها الإثنين في الدور الأول للدورة الكندية ضد باريساس دياس التي أجبرت منافستها المتوجة بـ23 لقباً كبيراً على خوض 25 دقيقة خلال شوط واحد في المجموعة الثانية وساعة و57 دقيقة بالمجمل، حققت سيرينا فوزها الأول على الإطلاق في الفردي منذ الرابع من حزيران/يونيو 2021 حين تغلبت على مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية قبل الخروج على يد الكازخستانية ايلينا ريباكينا في ثمن النهائي.

وتأهلت الى الدور الثاني أيضاً لكن بسهولة تامة الرومانية سيمونا هاليب التي فازت بالأشواط السبعة الأولى في طريقها لتخطي الكرواتية دونا فيكيتش 6-صفر و6-2 في ساعة ودقيقتين فقط.

وألحقت الرومانية، المصنفة 15 في الدورة والفائزة باللقب مرتين سابقاً، بمنافستها الكرواتية هزيمتها العاشرة في آخر 11 مواجهة ضد لاعبات من نادي العشرين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

ويعود آخر فوز لفيكيتش، المصنفة 60 عالمياً، على لاعبة بين العشرين الأوليات الى صيف 2021 في أولمبياد طوكيو حين تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة.

ورفعت هاليب عدد انتصاراتها لعام 2022 الى 33، لتتأهل الى الدور الثاني في تورونتو التي تشكل إحدى الدورات الخمس التي أحرزت الرومانية لقبها مرتين (2016 و2018).

وتتصدر الرومانية دورات الألف من حيث عدد الانتصارات الذي بلغ الإثنين 180، متقدمة على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (177) والدنماركية المعتزلة كارولاين فوزنياكي (177 أيضاً).

وتأهلت الى الدور الثاني أيضاً اللاتفية يلينا أوستابنكو السادسة عشرة بفوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-4 و6-3.

© 2022 AFP