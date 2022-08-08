دورة سان خوسيه: الروسية كاساتكينا تتوج بلقبها الأوّل هذا العام

كارمن مانداتو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الروسية داريا كاساتكينا فرحة بعد فوزها على الأميركية شيلبي رودجرز في نهائي دورة في سان خوسيه في كاليفورنيا على الملاعب الصلبة في 8 آب/أغسطس 2022

سان خوسيه (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 12 عالمياً، بلقبها الأوّل هذا العام بفوزها الصعب في المباراة النهائية لدورة سان خوسيه الأميركية لكرة المضرب على الملاعب الصلبة على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 (2-7) و6-1 و6-2.

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وهو اللقب الخامس في مسيرة الروسية البالغة 25 عاماً بعد دورات تشارلستون (2017) وموسكو (2018) وملبورن وسان بطرسبرغ العام الماضي.

وثأرت كاساتكينا من خسارتها نهائي العام الماضي في ثلاث مجموعات أمام صاحبة الأرض دانيال كولينز.

وحرمت الروسية منافستها الأميركية، ابنة الـ 29 عاماً والمصنفة 45 عالمياً، من لقب أوّل في مسيرتها في ثالث نهائي لها بعد خسارتها في دورتي باد غاشتاين النمسوية (2014) وريو دي جانيرو (2016).

وحققت رودجرز في المجموعة الأولى عودة قوية بعدما تمكنت من قلب النتيجة اثر خسارتها لارسالها مرتين لتعادل الكفة 5-5، ثم تفرض تفوقها في الشوط الفاصل "تاي بريك" حيث بدت الأصلب.

غير ان كاساتكينا التي أقصت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالمياً وأبرز المرشحات للفوز باللقب في المربع الذهبي، نجحت في رفع مستواها بخلاف منافستها، لتفوز بمجموعتين متتاليتين وتحسم اللقاء لصالحها في ساعة و16 دقيقة.

© 2022 AFP