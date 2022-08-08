دورة واشنطن: كيريوس يحرز لقبه الأوّل منذ 3 أعوام

واشنطن (أ ف ب) – أحرز الاسترالي نيك كيريوس، المصنف 63 عالمياً ووصيف النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون البريطانية، لقبه الأوّل منذ 3 أعوام بفوزه بدورة واشنطن لكرة المضرب على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-3.

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ولم يكتفِ الاسترالي باحرازه لقب الفردي، بل بات أوّل لاعب يجمع بين لقبي الفردي والزوجي في تاريخ الدورة الّتي انطلقت قبل 53 عاماً، بفوزه مع الأميركي جاك سوك في المباراة النهائية على الثنائي الكرواتي إيفان دوديغ والأميركي أوستن كراييسيك 7-5 و6-4.

وأكد "المشاغب" والموهوب ابن الـ 27 عاماً عودته إلى أعلى مستويات كرة المضرب بعد عامين في العدم مر خلالهما بحالة اكتئاب وراودته أفكار انتحارية.

وأضاف كيريوس إلى سجله لقبه السابع الفردي في مسيرته والأوّل منذ فوزه بدورة واشنطن بالذات عام 2019 الذي شهد أيضاً تتويجه في أكابولكو، بعد دورات مرسيليا وأتلانتا وطوكيو (2016) وبريسبان (2017).

وصل كيريوس الذي خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الشهر الماضي في أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، إلى نهائيين متتاليين لأول مرة في مسيرته.

قال الأسترالي الذي لم يخسر ارساله طوال الدورة المقامة على الملاعب الصلبة "إنه أمر مؤثر بالنسبة لي العودة إلى هنا مرة أخرى والفوز بلقب آخر".

وتابع "من المؤثر جداً بالنسبة لي أن أرى ما كنت عليه العام الماضي وما أصبحت عليه الآن. هو مجرد تحول مذهل" و"لقد كنت في بعض الأماكن المظلمة حقاً".

وأردف "هناك الكثير من الأشخاص الذين ساعدوني في الوصول إلى هنا، لكنني أظهرت بعض القوة الجادة للاستمرار والمثابرة وتجاوز كل تلك الأوقات والاستمرار في الأداء والفوز بدورات مثل هذه".

وبدا كيريوس أكثر هدوءاً في الملعب من الأيام الماضية، إلا حين كان يرتكب الأخطاء أمام منافسه المصنف 96 عالمياً، برغم ندرتها، أو حين كانت بعض الجماهير تصرخ عالياً، حيث احتاج كيريوس إلى ساعة و21 دقيقة لحسم النهائي لصالحه.

ولم يمنح الأسترالي منافسه نيشيوكا الذي حقق مفاجأة مدوية في الدور نصف النهائي باقصائه الروسي أندري روبليف الثامن فرصة الدخول في أجواء اللقاء، ليحسمه لصالحه في مجموعتين متشابهتين اذ خسر الياباني ارساله بداية، واضطر لتعويض تأخره من دون أن ينجح في ذلك أو يقلق راحة كيريوس المتفوق في الارسال حيث سدد 12 ارسالاً ساحقاً.

© 2022 AFP