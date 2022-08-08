وفاة ستة مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية

فياز نورالدين ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

الجزائر (أ ف ب) – لقي ستة مهاجرين حتفهم إثر غرق زورقهم الاثنين قرب السواحل الجزائرية، في حين أُسعف ستة أشخاص وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.

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وأفادت قناة "النهار" الخاصة بأنه تم انتشال ست جثث من المياه وأصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية.

قرابة الرابعة صباحا (3,00 ت غ)، انقلب القارب الذي كان على متنه عدّة مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه.

وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثّت على التلفزيون.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين الأوّل من كانون الثاني/يناير والثاني من آب/أغسطس "بإحباط عدّة محاولات هجرة غير نظامية" باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفا 2352 شخصا على متن زوارق محلية الصنع.

© 2022 AFP