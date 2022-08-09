إيران تسمح لأكاديمية فرنسية بمغادرة السجن لفترة قصيرة (لجنة دعم الباحثة)

توماس أريف معهد العلوم السياسية بباريس/ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – سمحت السلطات الإيرانية لأكاديمية فرنسية-إيرانية محتجزة لديها منذ ثلاث سنوات بالخروج من السجن لفترة قصيرة، على ما أعلنت لجنة دعم الباحثة الثلاثاء.

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ومُنحت فاريبا عادلخاه إذنا بالخروج لخمسة أيام يمكن تمديدها، من سجن إيوين بطهران حيث تُحتجز في قضية أثارت توترا بين طهران وباريس، على ما جاء في بيان للجنة.

ويقول نشطاء إن 20 شخصا على الأقل من أجانب ومزدوجي الجنسية، محتجزون في طهران بتهم باطلة، ضمن دبلوماسية رهائن متعمدة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الغرب.

ويأتي الإفراج الموقت عنها في مرحلة حساسة في المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي، وفيما تدرس طهران مقترحا نهائيا من الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال أنصارها في البيان إن "فاريبا مُنحت إذنا بالخروج لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد، وبالطبع تحت إشراف قضائي".

وأضاف البيان "نحن سعداء... لكن لا يسعنا إلا التأكيد على أن هذا الحرمان غير المقبول من الحرية يندرج في إطار سياسة عامة تقضي باحتجاز رهائن من قبل إيران".

ومن الشائع نسبيًا أن يُمنح السجناء في إيران إذنا للخروج لفترة قصيرة في المنزل مع عائلاتهم قبل العودة إلى السجن.

اعتقلت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في حزيران/يونيو 2019 مع زميلها الفرنسي وشريكها رولان مارشال.

وحكم على عادلخاه في أيار/مايو 2020 بالسجن خمس سنوات بتهمة التواطؤ للمساس بالأمن القومي، وهي اتهامات لطالما استنكرها أنصارها وقالوا إنها باطلة.

وأُفرج عن مارشال في آذار/مارس 2020 فيما وضعت عادلخاه رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني. لكن أعيدت فيما بعد إلى السجن في كانون الثاني/يناير 2022.

وسمحت إيران الشهر الماضي للألمانية الإيرانية ناهد تقوي، التي اعتقلت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بالخروج من السجن للخضوع إلى علاج من مشكلات في الظهر والرقبة.

وتحتجز إيران ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين.

واعتقل بنجامان بريير، الذي تقول عائلته إنه مجرد سائح، في أيار/مايو 2020 بعد التقاطه صورا بطائرة مسيرة في متنزه عام وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس.

واعتقلت المسؤولة في نقابة معلمين فرنسية رسمية سيسيل كولر وشريكها جاك باري في مطلع أيار/مايو بتهم مرتبطة بالأمن، حسبما قالت طهران.

وتؤكد إيران منح الأجانب محاكمات عادلة، لكن عائلتهم تقول إنهم محتجزون كأوراق مقايضة في إطار لعبة سياسية.

© 2022 AFP