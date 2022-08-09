بطولة ألمانيا: فيرنر يعود الى لايبزيغ من تشلسي

برلين (أ ف ب) – سيعود المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر الى لايبزيغ بعقد لمدة أربع سنوات بعد فترة مخيبة في تشلسي الإنكليزي على الصعيد الفردي، وفق ما أعلن الناديان الثلاثاء.

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قال تشلسي في بيان "يعود المهاجم إلى النادي الذي أمضى فيه أربع سنوات من النجاحات قبل أن ينتقل إلى غرب لندن، مغادرًا ستامفورد بريدج إلى وطنه كبطل لأوروبا والعالم".

أمضى فيرنر (26 عامًا) موسمين مع النادي اللندني سجل خلالهما 10 أهداف فقط في 56 مباراة خاضها في الدوري الممتاز.

وفقًا للتقارير، سيعود أفضل هدّاف في تاريخ لايبزيغ (95 هدفًا في 159 مباراة) الى ناديه السابق مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (29.5 مليون يورو، 30.2 مليون دولار).

قال المهاجم وفق ما نقل عنه بيان فريقه الجديد-القديم "أنا سعيد للعب لصالح لايبزيغ مجددًا. أمضيت وقتًا ممتعًا هنا بين 2016 و2020، عندما قدّمنا مستويات رائعة كوافدين جدد الى الدوري".

وأردف "لقد كان شرفًا لي أن أغادر النادي بصفتي الهداف القياسي، لكن هذا بات من الماضي الآن وأنا أتطلع إلى الأمام، لأنني أنا والنادي تطورنا في العامين الماضيين".

في وقت سابق من الثلاثاء، أعلن فيرنر (24 هدفًا في 53 مباراة دولية) رحيله عن تشلسي الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 وكأس العالم للأندية لكنه وجد صعوبة في إيجاد مستوى ثابت.

قال عبر حسابه على إنستغرام "يصادف اليوم نهاية رحلتي مع تشلسي. أنا ممتن للغاية للوقت الذي أمضيته في هذا النادي المميز" الذي سجل له 23 هدفًا في 89 مباراة في جميع المسابقات.

قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق كأس العالم في قطر وبعد أن صرّح مدرب المنتخب الالماني هانزي فليك أن فيرنر الذي يُعتبر لاعبًا مهمًا في تشكيلته يحتاج لوقت أكثر على أرض الملعب، سيأمل اللاعب في استعادة المستويات التي دفعت تشلسي في صيف 2020 الى شرائه مقابل 53 مليون يورو.

© 2022 AFP