حزب الله يهدد إسرائيل بـ"قطع" يدها إذا امتدت الى نفط لبنان

بيروت (أ ف ب) – هدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء الثلاثاء بـ"قطع" يد إسرائيل في حال امتدت الى نفط لبنان وغازه، مؤكداً ترقب الرد الاسرئيلي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

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وشدد في كلمة بثتها قناة المنار التابعة لحزبه، مخاطباً الآلاف من مناصريه الذين احتشدوا في الضاحية الجنوبية لبيروت، على وجوب أن يبقى "نفط لبنان وغازه وماؤه له وألا يسمح لأحد أن يسلب منه خيراته وثرواته".

وأكّد أن "اليد التي ستمتد الى أي ثروة من هذه الثروات ستقطع".

بعد توقّف لأشهر، تسارعت منذ بداية تموز/يوليو التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.

وأعرب الوسيط الأميركي آموس هوكستين مطلع الشهر الحالي من بيروت عن تفاؤله بإحراز تقدم، بما يمهّد للتوصّل الى اتفاق في الفترة المقبلة.

وحذّر نصرالله إسرائيل مراراً خلال الأسابيع الماضية من مغبة أي خطوة في كاريش، منبهاً من نشوب حرب في حال منع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه. ونشر حزبه شريط فيديو تزامن مع زيارة هوكستين، قال إنه يرصد فيه المنصة وسفنا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في اسرائيل.

وقال نصرالله في كلمته "نحن في الأيام المقبلة، ننتظر ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية وسنبني على الشيء مقتضاه، ولكن أقول لكم (...) يجب أن نكون جاهزين ومستعدين لكل الاحتمالات".

وشدّد على أن لبنان "لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته"، مضيفاً "نحن وصلنا الى آخر الخط وسنذهب الى آخر الطريق فلا يجربنا أحد"، محذراً من أن أي اعتداء محتمل "لن يبقى(...) بدون رد".

وتوقّفت المفاوضات في أيار/مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. إذ كان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بحوالى 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وقال هوكستين في مقابلة تلفزيونية في بيروت الشهر الحالي إن حقل كاريش شهد خلال السنوات التسع الماضية "قدراً هائلاً من النشاط من دون أي انتباه له" موضحاً أنّ "ما نركز عليه هو كيف نصل إلى حلّ يسمح لإسرائيل بالاستمرار (في كاريش) وللبنان البدء والدخول إلى سوق الطاقة".

وبحسب مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، حمل هوكستين عرضاً يتيح للبنان "تطوير" حقل قانا "في المنطقة المتنازع عليها (...) مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية".

يقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وفي 2006 خاض حزب الله حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.

© 2022 AFP