دوري "أن بي آيه": مالك نتس يدعم الجهاز الفني عقب انذار دورانت بالرحيل

أكد كيفن دورانت نجم بروكلين نتس لمالك النادي انه يرغب بالرحيل في حال لم يتم الاستغناء عن المدرب ستيف ناش والمدير العام شون ماركس

نيويورك (أ ف ب) – دعم مالك نادي بروكلين نتس، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الكندي-التايواني جو تساي مدرب الفريق مواطنه ستيف ناش والمدير العام النيوزيلندي شون ماركس بعد تقرير صحافي يشير إلى أن النجم كيفن دورانت طلب منه الاختيار بين الاحتفاظ به أو الابقاء على الجهاز الفني.

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وكتب تشاي عبر صفحته على تويتر الإثنين "تحظى إدارتنا وجهاز التدريب بدعمي"، متابعاً "سنتخذ قرارات في مصلحة بروكلين نتس".

وأفاد موقع "ذي أتلتيك" الإلكتروني أن دورانت (33 عاماً) التقى تساي في لندن لاعلامه أنه لم يعد يثق في إدارة الفريق بعد الخروج أمام بوسطن سلتيكس من الدور الأول للادوار الإقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي.

وطالب دورانت المتوج مرتين بلقب الدوري (2017 و2018) وأفضل لاعب في الدوري المنتظم في 2014، أن يتم ادراجه ضمن صفقة تبادل في حزيران/يونيو في حين بدأ الموسم الأول من عقده المربح لمدة أربع سنوات والذي وقّع عليه قبل عام مع نتس مقابل 198 مليون دولار (194 مليون يورو).

ويأتي انذار دورانت بعدما أنهى نتس، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في الموسم الماضي، الموسم المنتظم برصيد 44 فوزاً مقابل 38 هزيمة من دون أن يرتقي إلى التوقعات بالرغم من الثلاثي الضارب في صفوفه والمؤلف من دورانت وكايري إيرفينغ وجيمس هاردن.

ولم يبلغ "بيغ ثري" (الثلاثة الكبار) مرحلة التناغم بسبب الحالة المزاجية لهاردن المنتقل أخيراً إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فيما غاب إيرفينغ عن معظم الموسم بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما لم يعد الثنائي ناش-ماركس ينال استحسان دورانت الذي يحاول يائساً فرض معادلة الرحيل عن نتس، علماً أن ناش (48 عاماً) الذي توج أفضل لاعب في الدوري عامي 2005 و2006، يعتبر مدرباً مبتدئاً وقد تعاقد مع الفريق في عام 2020 ليحقق معه 92 فوزاً مقابل 62 خسارة في موسمين.

أما ماركس (46 عاماً) فهو كان أول لاعب من نيوزيلندا ينضم إلى الدوري الأميركي الذي احرز لقبه مرتين مع سان أنطونيو سبيرز في 2005 والثاني كمدرب مساعد في 2014.

أمضى معظم الموسمين التاليين كمساعد المدير العام لسبيرز قبل أن يتم تعيينه للإشراف على إعادة بناء نادي نتس. كان أفضل سجل للفريق في مواسمه الستة الكاملة مع بروكلين هو 48 فوزاً مقابل 24 هزيمة في 2020-2021، في أول موسم لناش كمدرب.

ورغم رغبة دورانت بمغادرة بروكلين، فقد أكد تساي ان الأندية الراغبة بالتعاقد مع لاعبه ستحتاج إلى مبلغ فلكي لانتزاعه من نتس، بالتزامن مع تبادل للاعبين وخيارات من الـ "درافت" في الدوري، مما سيؤدي إلى ترتيب تجاري معقد لصفقة تجارية لا تستطيع سوى أندية قليلة تحمل تكلفتها.

ومن بين الفرق القادرة على التعاقد مع دورانت، بوسطن سلتيكس وميامي هيت وتورونتو رابتورز، ولكن منذ افتتاح فترة سوق الانتقالات، لم يتمكن أي نادٍ من تلبية توقعات إدارة نتس.

© 2022 AFP