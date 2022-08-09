روسيا تطلق قمرا اصطناعيا إيرانيا

كيريل كوردريافستيف ا ف ب/ارشيف

منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية في صورة ملتقطة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2021

الماتي (كازاخستان) (أ ف ب) – أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولا بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان الثلاثاء، وفق مشاهد حيّة بثّتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

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وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز "سويوز-1.2ب" يحمل قمر "خيّام" الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدّد للعملية عند الساعة 5,52 بتوقيت غرينتش.

ويهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نِسبة الى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، الى "مراقبة حدود البلاد" وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعقب الإعلان عن إطلاق القمر، زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى إيران في 19 تموز/يوليو، حيث التقى الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي دعا لتعزيز "التعاون الطويل الأمد" بين البلدين.

وكان بوتين نفى في حزيران/يونيو 2021، تقارير صحافية أميركية عن نية روسيا توفير نظام متطور للأقمار الاصطناعية لحساب إيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس.

وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار صناعية الى الفضاء.

وأكدت إيران الأحد أن القمر الصناعي العائد لها والمقرر أن تطلقه روسيا الأسبوع المقبل، سيكون تحت سيطرتها "من اليوم الأول"، نافية تقارير أميركية عن استخدامه من قبل موسكو في إطار حربها ضد أوكرانيا.

وسبق لإيران أن أطلقت أقمارا صناعية مباشرة من أراضيها، آخرها في آذار/مارس 2022 مع قمر "نور 2" العسكري العائد للحرس الثوري.

© 2022 AFP