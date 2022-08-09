سيرينا وليامس تعلن أن "العد التنازلي" لاعتزالها قد بدأ

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أعلنت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس الثلاثاء، أن "العد التنازلي قد بدأ" لاعتزالها اللعبة.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت حاملة 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والبالغة 40 عاماً في منشور عبر حسابها على إنستغرام إنه "يأتي وقت في الحياة يتعيّن علينا فيه أن نقرر التحرك في اتجاه مختلف".

وأضافت أن "هذا الوقت يكون دائماً صعباً عندما تحب شيئاً ما كثيراً. يا إلهي، أنا أستمتع بالتنس. ولكن الآن، بدأ العد التنازلي".

وتابعت "يجب أن أركز على كوني أمّاً، وأهدافي الروحية، وأخيراً اكتشاف سيرينا مختلفة ولكن متحمسة. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة".

وكانت وليامس حققت الاثنين فوزها الأول في منافسات فردي السيدات منذ أوائل صيف 2021، وذلك بتغلبها على الإسبانية نوريا بريساس دياس 6-3 و6-4 في الدور الأول لدورة تورونتو للألف.

وكانت سيرينا التي تحتفل بميلادها الحادي والأربعين الشهر المقبل، تخوض مباراتها الثانية فقط في الفردي هذا العام والأولى على الملاعب الصلبة منذ 18 شهراً وتحديداً منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

حققت سيرينا لقبها الكبير الاخير في أستراليا عام 2017 عندما كانت حامل بابنتها أولمبيا وفشلت منذ حينها في معادلة الرقم القياسي الذي تحمله الاسترالية مارغاريت كورت (24) بعد أن خسرت أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى.

ستحاول تحقيق ذلك ومخالفة التوقعات في فرصة أخيرة ربما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة نهاية الشهر الحالي.

© 2022 AFP