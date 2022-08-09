مغادرة مرتقبة لسياح علقوا في جزيرة صينية جراء كوفيد

Greg Baker, غريغ باكر ا ف ب

شاطئ في سانيا على جزيرة هاينان الصينية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2018.

بكين (أ ف ب) – سيتمكن حوالي 80 ألف سائح عالقين في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب الصين، بعد رصد إصابات بفيروس كورونا، من المغادرة في الأيام المقبلة، لكن آخرين سيضطرون إلى الانتظار، على ما ذكرت السلطات الثلاثاء.

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تواجه الجزيرة الملقبة ب"هاواي الصينية" وهي مكان شهير يقصده راكبو الأمواج على وجه الخصوص، أسوأ انتشار للفيروس منذ عامين مع إصابة أكثر من 1500 شخص بين الأول والتاسع من آب/أغسطس في مدينة سانيا الساحلية.

ودفع هذا الأمر السلطات إلى إلغاء كلّ الرحلات الجوية من هاينان، مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من السياح.

قالت السلطات الصحية المحلية الثلاثاء إن "السياح في رحلة منظمة إلى المناطق التي لم تسجل فيها اصابات (...) سيسمح لهم بالمغادرة بعد نتيجة اختبار سلبية لمرتين في غضون 48 ساعة".

سيتمكن المسافرون في المناطق التي سجلت عدداً قليلاً من الإصابات من مغادرة الجزيرة إذا اجتازوا ثلاثة اختبارات نتائجها سلبية خلال 72 ساعة ولم تظهر عليهم أي أعراض.

لكن المتواجدين في مناطق لا تزال تسجل إصابات سيتعين عليهم انتظار تحسن الوضع الصحي.

وأعلن ممثّل عن السلطات المحلّية السبت أنّ الفنادق ستقدّم لزبائنها خفضاً للأسعار بنسبة 50 في المئة إلى أن يجري رفع القيود على السفر.

وأُغلقت أماكن الترفيه مثل المنتجعات الصحية والحانات منذ الأسبوع الماضي، ولكنّ الخدمات الأساسية مثل محلّات السوبرماركت والصيدليات لا تزال مفتوحة في المدينة.

تم تأجيل العديد من مباريات دوري كرة القدم الصيني، المقرر إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة في هايكو، عاصمة الجزيرة، إلى أجل غير مسمى.

والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يواصل تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، عبر فرض الإغلاق والحجر الصحّي الطويل الأمر الذي يضرّ بالسياحة المحلية.

ولا تزال حدود البلاد مقفلة بشكل شبه كامل منذ مطلع العام 2020، ما يمنع دخول الزوّار الأجانب.

© 2022 AFP