الكأس السوبر الأوروبية: ريال يحرز اللقب لمرة خامسة قياسية

اولغا مالتسيفا ا ف ب

لاعبو ريال مدريد الاسباني يحتفلون بهدف الفرنسي كريم بنزيمة (الثالث من اليمين) في مرمى إينتراخت فرانكفورت الألماني خلال لقاء الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم. هلسنكي في 10 اب/اغسطس 2022

هلسنكي (أ ف ب) – أحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم لمرة خامسة قياسية مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل "يوروبا ليغ"، بنتيجة 2-صفر الأربعاء في هلسنكي.

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ويُدين ريال بهذا التتويج الذي أضافه الى ألقابه أعوام 2002 و2014 و2016 و2017، الى النمسوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.

وبعدما بات في أيار/مايو أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأربعاء المدرب الوحيد الذي يحرز الكأس السوبر القارية للمرة الرابعة أيضاً، منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني جوزيب غوارديولا.

وسبق لأنشيلوتي أن أحرز الكأس السوبر مع النادي الملكي في مروره الأول عام 2014 وقبلها مع ميلان عامي 2003 و2007.

كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة (1992 و1997 و2009 و2011 و2015) وميلان (1989 و1990 و1994 و2003 و2007).

وبإحرازه الكأس القارية، يبدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة معولاً على عامل الثبات في مسعاه للاحتفاظ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

© 2022 AFP