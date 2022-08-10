بايدن يدعو سوريا إلى المساعدة في الإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس

اليكس وونغ غيتي/ا ف ب/ارشيف

لافتة أمام مقر صحيفة واشنطن بوست في 9 آب/أغسطس 2022 تطالب بالعمل من أجل الإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختطف في سوريا

واشنطن (أ ف ب) – دعا الرئيس جو بايدن الأربعاء سوريا إلى العمل من أجل الإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختطف قبل عقد في دمشق.

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وقال بايدن في بيان "نعلم أن النظام السوري احتجزه. لقد طلبنا مرارا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن".

وأضاف "في الذكرى العاشرة لاختطافه، أدعو سوريا إلى وضع نهاية لذلك ومساعدتنا في إعادته إلى الوطن".

وتابع بايدن أن تايس، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية اصبح صحافيا "وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليُظهر للعالم الكلفة الحقيقية للحرب".

وقال "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من إعادة الأميركيين المحتجزين رهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج" إلى الديار.

وأكد "هذا تعهد قطعته للشعب الأميركي ولوالدَي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وكان تايس مصورا صحافيا يعمل لحساب العديد من المؤسسات الإخبارية من بينها وكالة فرانس برس و"واشنطن بوست" و"سي بي إس" عندما اختفى بعد توقيفه عند نقطة تفتيش في دمشق يوم 14 آب/أغسطس 2012.

وظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاما وقت توقيفه، معصوب العينين فيما تحتجزه مجموعة مجهولة من المسلحين في مقطع فيديو في أيلول/سبتمبر 2012، لكن لم ترد أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

© 2022 AFP