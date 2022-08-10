بداية قوية لشفيونتيك في تورونتو وخروج ألكاراس من مونتريال

البولندية إيغا شفيونتيك تصد كرة لمنافستها الاسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الثاني من دورة تورونتو الألف في كرة المضرب في 10 آب/أغسطس 2022

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بداية قوية في مستهل مبارياتها الأربعاء في دورة تورونتو الألف في كرة المضرب، بفوزها الساحق على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-1 و6-2، لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

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وتواجه البولندية، المتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الفائزة من مباراة الكندية ليلى فرنانديس الثالثة عشرة ووصيفة بطولة الولايات المتحدة العام الماضي والبرازيلية بياتريس حداد مايا (24).

وبدأت شفيونيتك التي بدت لا تقهر في الربيع على الملاعب الصلبة الاميركية حيث توجت بلقب دورتي إنديان ويلز وميامي، بأفضل طريقة استعداداتها لبطولة فلاشينغ ميدوز التي تخوضها كأبرز المرشحات للفوز باللقب، في سعيها لتتويج ثانٍ في بطولات الـ "غراند سلام".

ولم تواجه شفيونيتك صعوبة في التخلص من منافستها المصنفة 72 عالمياً، علماً أن الأخيرة لم تبدِ أي مقاومة سوى في بداية المجموعة الثانية بكسر ارسال البولندية مرتين توالياً، قبل أن تستسلم نهائياً بعد ساعة و5 دقائق.

وواجهت شفيونتيك الفائزة بستة ألقاب هذا العام، 9 نقاط لكسر ارسالها، نجحت في انقاذ 6 منها، علماً أنها تخوض ثاني دورة لها منذ خسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، لتنهي الاخيرة سلسلة من 37 فوزاً توالياً للبولندية.

وفي مباريات أخرى، فازت التشيكية كارولينا بليشكوفا الرابعة عشرة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-1 و6-1، والإيطالية كاميلا جورجي على البلجيكية إليز مرتنز 6-3 و7-5، فيما احتاجت صاحبة الارض غوري غوف العاشرة إلى ثلاث مجموعات للتخلص من الكازخستانية ايلينا ريباكينا 6-4 و6-7 (8-10) و7-6 (7-3).

وارتكبت غوف التي وصلت إلى نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام (خسرت أمام شفيونتيك)، 13 خطأً مزدوجاً قبل أن تنجح في اقصاء بطلة ويمبلدون العام الحالي.

ولدى الرجال، خسر الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف رابعاً عالمياً، أمام الأميركي تومي بول (34) الذي انقذ كرة لمنافسه لحسم اللقاء بنتيجة 6-7 (4-7) و7-6 (9-7) و6-3 في الدوري الثاني لدورة مونتريال الألف نقطة للماسترز التي تتناوب سنوياً مع تورونتو على استضافة دورتي الرجال والسيدات.

وعانى الشاب الإسباني (19 عاماً) والذي اعتقد أنه كان مسيطراً على المباراة، من خيبة أمل بعدما واجه منافساً عنيداً، قلب تأخره في المجموعة الثانية 1-4 إلى فوز في الشوط الفاصل "تاي بريك"، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه.

ويأمل بول في أن يتوج بلقبه الثاني في مسيرته بعد أوّل في ستوكهولم العام الماضي، في حين بات يتوجب على ألكاراس الانتظار لتحقيق لقبه الخامس العام الحالي، بعد دورات ريو دي جانيرو وبرشلونة وكل من ميامي ومدريد الألف نقطة للماسترز.

ومن المتوقع أن يشارك ألكاراس في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز الاسبوع المقبل، في التحضير الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة حيث كان ابرز المفاجآت العام الماضي ببلوغه الدور ربع النهائي.

وفاز النروجي كاسبر رود المصنف رابعاً على السلوفاكي أليكس مولكان 7-6 (7-3) و6-3، والإسباني بابلو كارينا بوستا على الدنماركي هولغر رونه 6-صفر و6-3.

© 2022 AFP