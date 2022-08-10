بطولة إسبانيا: 5 تعاقدات تحت المجهر وسط إنفاق لافت لبرشلونة

بو بارينا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدريد (أ ف ب) – تنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2022-2023 نهاية الأسبوع الحالي، حيث يتجدد الصراع بين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة العازم على إطاحة غريمه التقليدي بعدما أنفق بشكل لافت في فترة الانتقالات الصيفية.

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تلقي وكالة فرانس برس الضوء على خمسة من أبرز الانتقالات التي حصلت هذا الصيف في "لا ليغا":

*أوريليان تشواميني

- من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو (81.6 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمكافآت محتملة.

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لطالما تردد أنّ ريال مدريد يرغب بضمّ الفرنسي بول بوغبا، إلا أنّ النتيجة كانت في ضم مواطنه تشواميني الذي يمثّل مستقبل الوسط الفرنسي إلى جانب زميله الجديد في النادي إدواردو كامافينغا.

انتقل تشواميني، البالغ 22 عاماً، إلى بطل أوروبا من فريق الإمارة الفرنسية مقابل حوالى 100 مليون يورو. ووقع عقدًا مدته ست سنوات بعد عامين ونصف العام قضاهما في موناكو.

بدأ تشواميني الذي يعمل والده كصيدلاني، مسيرته في بوردو الفرنسي. وشارك في أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا العام الماضي وخاض منذ حينها 12 مباراة بقميص بلاده. سيساعد في تخفيف العبء على ثلاثي خط الوسط المخضرم في مدريد المكوّن من البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

*روبرت ليفاندوفسكي

- من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو كإضافات.

قام برشلونة بعمل رائع ولافت في سوق الانتقالات الأخيرة نظراً للديون الهائلة التي شلّت حركة النادي في الأعوام الأخيرة. أشرف الرئيس جوان لابورتا على بيع سريع لأصول برشلونة الحالية والمستقبلية لتمكينهم من تعزيز الفريق فوراً، بما في ذلك بيع 25 في المئة من حقوق البث التلفزيوني المحلية لمدة ربع قرن إلى صندوق استثمار أميركي.

وتمكن "بلاوغرانا" من عقد خمس صفقات بارزة، وفي طليعتها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب عامي 2020 و2021. وانضم البولندي، البالغ 34 عاماً، إلى برشلونة مقابل حصول بايرن على 50 مليون يورو. وقع ليفا على عقد لمدة خمس سنوات.

ضم برشلونة مهاجماً سجل 344 هدفًا في ثماني سنوات في بايرن، في مسعاه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2019 وأول لقب لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015. سيحتاج برشلونة للتأكد من تسجيل تعاقداته الجديدة بحسب أنظمة الشفافية المالية، حيث تعقّد قواعد الرقابة المالية الصارمة في الدوري الاسباني ذلك.

*جول كونديه

- من إشبيلية إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

كان من الواضح أنّ دفاع برشلونة هو اكثر ما يحتاج للتدعيم بعد نهاية الموسم الماضي، حيث عمد الفريق الكاتالوني للتعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشلسي الانكليزي قبل أن يبرم صفقة كبيرة أخرى بضمّه كونديه من غريمه في الدوري الإسباني إشبيلية.

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وقّع قلب الدفاع الفرنسي الدولي (23 عاماً)، الذي لعب مع تشواميني في بوردو، عقدًا لمدة خمس سنوات في كامب نو بعد ثلاثة مواسم رائعة في الفريق الأندلسي. قد يؤدي وصوله إلى تسريع إقصاء المدافع المخضرم جيرارد بيكيه من خطط المدرب تشافي هيرنانديس للفريق الأول.

*إيسكو

- من ريال مدريد إلى إشبيلية بصفقة حرة.

بعد انتهاء عقده عقب تسعة مواسم خاضها بقميص ريال مدريد، عاد إيسكو إلى موطنه الأندلس للانضمام إلى إشبيلية لمدة عامين. حقق لاعب وسط ملقة السابق (30 عامًا) لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع النادي الملكي، لكن بحلول الموسم الماضي تقلص تأثيره إلى حد أنه لم يبدأ كأساسي على الإطلاق في مشواره نحو اللقب الأوروبي الاخير، وبدأ في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني.

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ومع ذلك، يأمل إيسكو أن يعيد الزخم إلى مسيرته مع إشبيلية الذي أنهى الموسم الماضي رابعاً ويحتاج إلى المزيد من الخيارات، خصوصاً انه يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. ينوي اللاعب رد الثقة التي أولاه إياها المدرب خولن لوبيتيغي عندما قال "أريد أن أظهر له أنه لم يرتكب أي خطأ".

ومع ذلك، كان إشبيلية بأمسّ الحاجة إلى تعزيز صفوفه هذا الصيف في خط الدفاع بعد انتقال البرازيلي دييغو كارلوس إلى أستون فيلا وكذلك رحيل كونديه.

*أكسل فيتسل

- من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أتلتيكو مدريد بصفقة مجانية.

ينضم اللاعب البلجيكي الدولي البالغ 33 عاماً إلى أتلتيكو في صفقة لموسم واحد بعد أربع سنوات قضاها في ألمانيا. يجب أن يكون فيتسل جاهزاً بشكل مثالي لخوض التحدي مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حيث سيعزز خط وسط أتلتيكو الذي شهد رحيل المكسيكي هيكتور هيريرا إلى الدوري الأميركي. وكان اللافت إشراك فيتسل في مركز قلب الدفاع في الفترة التحضيرية للموسم.

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سيكون التحدي كبيراً أمام أتلتيكو للمنافسة، كما جرت العادة، على لقب الدوري الإسباني بعدما خسر أيضاً المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس الذي عاد الى وطنه.

© 2022 AFP